CITES revisará el comercio de varias especies amenazadas, incluidos tiburones y anguilas

Ginebra, 22 jul (EFE).- Expertos en conservación reunidos en Ginebra en el marco de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) acordaron revisar el comercio de varios animales en peligro, entre ellos tiburones de aguas profundas y anguilas.

También se revisarán de forma más profunda la conservación y el comercio de grandes felinos, buitres, anfibios y otras especies, indicó este miércoles el secretariado de CITES en un comunicado tras la reunión anual del comité de animales de la convención, celebrada del 13 al 17 de julio.

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Entre los resultados más concretos de las reuniones, se sugirió al comité permanente de la convención que no recomiende la suspensión del comercio de los camaleones y el escorpión emperador de Ghana, tras evaluaciones científicas presentadas por ese país.

En materia de conservación de especies, se elogió a Madagascar por sus avances en la conservación de especies terrestres y fluviales de tortugas.

Se decidió además aplazar hasta después de la conferencia de las partes de CITES, prevista para 2028 en Panamá, la cuota de exportación de determinadas especies como el guepardo, el leopardo o el rinoceronte negro. EFE