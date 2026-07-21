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La CONMEBOL trabaja "para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones"

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El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), Alejandro Domínguez, ha afirmado que en su institución trabajan "para que la Copa Mundial de la FIFA 2030 "se dispute con 64 selecciones", lo que significaría una ampliación respecto a los 48 equipos participantes en el torneo recién terminado con España como campeona.

"Trabajamos para que el Mundial 2030 se dispute con 64 selecciones en homenaje al Centenario de la Copa del Mundo", dijo Domínguez este martes desde su cuenta en la red social X, en alusión a otra extensión de combinados competidores y que sería la segunda consecutiva.

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"El fútbol de selecciones crece cuando se abre al mundo. La expansión a 48 equipos demostró que una mayor participación genera más oportunidades, impulsa el desarrollo del fútbol y convierte al Mundial en una verdadera fiesta global", opinó el presidente de la CONMEBOL.

Por último, Domínguez añadió que esa efeméride de 100 años "brinda una oportunidad histórica para Creer en Grande", haciendo un juego de palabras con uno de los lemas de su confederación. "Que la Copa del Mundo sea la celebración más grande que haya conocido el fútbol", zanjó.

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La organización de ese próximo Mundial masculino de fútbol de 2030 correrá a cargo de España, Portugal y Marruecos de manera conjunta, pero la FIFA ya confirmó en su día que tanto Uruguay como Paraguay y Argentina acogerán partidos inaugurales para conmemorar ese centenario.

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