EEUU alerta a sus nacionales "en todo el mundo" ante posibles ataques iraníes

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado este lunes una "alerta mundial" en la que ha recomendado a sus ciudadanos "en todo el mundo que extremen las precauciones", alegando que, ante las "crecientes tensiones en Oriente Próximo", Irán y grupos que lo apoyan podrían atacar legaciones diplomáticas e intereses estadounidenses.

"El Departamento de Estado recomienda a los estadounidenses en todo el mundo extremar las precauciones", reza un comunicado difundido por la dirección de la cartera diplomática responsable de asuntos consulares, la cual advierte que, "debido a las crecientes tensiones en Oriente Próximo, la situación de seguridad sigue siendo compleja, con la posibilidad de una escalada imprevista".

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Por ello, ha instado a los estadounidenses que se encuentren actualmente en Oriente Próximo a "extremar las precauciones y la vigilancia", así como a "estar preparados para posibles cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y posibles interrupciones en sus viajes".

Asimismo, ha exhortado a aquellos que se encuentren fuera de la región a "reconsiderar sus viajes a la región o transitar por ella" si esto está previsto en sus trayectos.

El peligro, ha explicado la cartera que dirige Marco Rubio, responde a que "instalaciones diplomáticas estadounidenses, incluso fuera de Oriente Próximo, han sido blanco de ataques".

"Irán y grupos que lo apoyan podrían atacar otros intereses estadounidenses en el extranjero o en lugares relacionados con Estados Unidos y ciudadanos estadounidenses en todo el mundo", ha alertado en este sentido.