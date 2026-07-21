Sebastián Yatra actuará en Plaza España el 10 de octubre con un concierto gratuito en el Festival Hispanidad 2026

El cantante colombiano Sebastián Yatra actuará el 10 de octubre en la Plaza de España de la capital con un concierto gratuito en el marco del Festival Hispanidad 2026 que organiza la Comunidad de Madrid, y que se celebrará del 2 al 12 de octubre con más de 150 actividades de música, gastronomía, cine, folclore, arte y patrimonio en diferentes espacios de la capital y la región.

Así lo han dado a conocer en la presentación de la programación desde la Real Casa de Correos, donde ha participado el consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno regional, Mariano de Paco, quien ha subrayado que se trata de un evento cultural que se basa en la "celebración compartida" y en la reivindicación del español, "el gran hilo que vertebra la Hispanidad" y que hablan 600 millones de personas.

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Yatra será el artista principal de esta sexta edición con temas como 'Traicionera', que le hicieron saltar a la fama en 2016, 'No hay nadie más', 'Cristina' o 'Tacones Rojos'. El cantante ha recibido premios como el Latin Grammy y ha participado en la película de Disney 'Encanto' interpretando 'Dos Oruguitas', nominada al Oscar de Mejor Canción Original.

Bajo el lema 'Todos los acentos del español caben en Madrid', Hispanidad 2026 tendrá a Estados Unidos como país invitado, con motivo del 250 aniversario de su independencia, y donde hay 60 millones de hispanohablantes.

ESCENARIOS EN PLAZA ESPAÑA, SOL Y PLAZA MAYOR

Contará con tres grandes escenarios al aire libre dedicados a la música en la Plaza de España, la Puerta del Sol y la Plaza Mayor, y también habrá actividades en el Parque de Santander y en los Jardines del Palacio de Vista Alegre.

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Dentro de la programación también destaca el concierto de Marta Sánchez en Plaza de España, el 11 de octubre, el del maestro Arturo Sandoval, referente del jazz fusión, que también dictará una Clase Magistral en el Teatro Magno; la multipremiada cantante cubana Aymée Nuviola; la francovenezolana La Chica; el grupo peruano Tipa Tipo; los colombianos Los Cumbia Stars; el cubano Cimafunk y artistas españoles como Lin Cortés, Nat Simons, Los Nikis de la Pradera y la hispanidad más flamenca con la ya clásica presencia del Corral de la Morería en la Plaza Mayor.

En homenaje al país invitado, la cita incluirá la World Street Brass Band de Nueva Orleans; el espectáculo 'De Broadway a la Gran Vía'; una jornada sobre coleccionismo de arte español, organizada en colaboración con el Meadows Museum de Dallas; y la participación de Guam, territorio estadounidense en el Pacífico, en la Cabalgata de la Hispanidad.

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La misma recorrerá de nuevo la Gran Vía, el 4 de octubre, con 15 carrozas. Habrá dos especiales dedicados a Madrid y a Estados Unidos en "un río de banderas, de música, de color y de bailes que llevarán a casa a cientos de millones de personas sin moverse de Madrid".

Igualmente, incorporará actividades en torno a la influencia hispana en la independencia de Estados Unidos, como el proyecto '1776-We The Hispanics', que incluye una exposición en la Puerta del Sol y una jornada de análisis; el foro 'Tradición Jurídica Hispánica. Cultura, identidad y retos en el S.XXI' y una iniciativa desarrollada por la NFL dedicada a la cultura en torno al fútbol americano.

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PUENTE DEL REY

Como novedad, la zona de Puente del Rey incorporará programación deportiva y gastronómica, con la Carrera de la Hispanidad 'Madrid corre en español', en colaboración con Madblue, el 11 de octubre, y 'Ágave y Maíz. Gran Festival Mexicano', una cita de tres días organizada junto a Casa de México y Sello Copil.

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A las instituciones colaboradoras se suman la Embajada de Estados Unidos, el Real Jardín Botánico, la Galería de las Colecciones Reales, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, la Casa América, el Museo Cerralbo, el Centro Sefarad-Israel o la Fundación Mapfre, entre otros.

La programación de los espacios culturales de la Comunidad de Madrid también se centrará en la hispanidad. Así, en Teatros del Canal se podrá ver 'Baco polaco', de Mauricio Kartum o el Ferial de Calaveras, de Aguas Calientes; Alcalá 31 acogerá el Ciclo Cine y Flamenco y la proyección de 'We the Hispanos. España, raíz de Estados Unidos', de José Luis López Linares; la Casa Museo de Lope de Vega albergará la exposición 'Pintura de castas', y el Teatro Real Coliseo Carlos III, en San Lorenzo de El Escorial, ofrecerá el Concierto de Marta Espinós, patrocinado por la Fundación Joaquín Achúcarro de Dallas, entre otros.

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En la Plaza de Toros de las Ventas tendrá lugar el 12 de octubre la célebre Corrida de la Hispanidad. La celebración de la Fiesta Nacional en los municipios será a cargo de las bandas municipales de Arroyomolinos, Chinchón, Móstoles, Navalcarnero, Vallecas, Villa de Madrid y Villa del Prado.

En 2025, este evento batió su récord de asistencia al reunir a más de 900.000 personas, un 30% más que en la edición anterior, con un impacto económico superior a los 46 millones de euros y un retorno de casi 10 euros por euro invertido.

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