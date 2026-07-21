Corea del Sur denuncia la filtración de información personal de sus diplomáticos tras un ciberataque

Las autoridades de Corea del Sur han denunciado este martes que se ha filtrado información personal de decenas de diplomáticos tras un ciberataque registrado en las bases de datos de un sistema académico online gestionado por una institución afiliada al Ministerio de Exteriores del país.

Así lo han confirmado varios altos cargos del Gobierno, que ya el pasado mes de febrero informaron de un posible acceso "sospechoso" en la Academia Nacional Diplomática de Corea. Posteriormente, este sistema fue puesto en suspenso a la espera de que es realizaran las investigaciones pertinentes.

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El 'hackeo' habría afectado a todo el personal del Ministerio, incluidos aquellos que se han jubilado, por lo que la filtración podría incluir unas 10.000 carpetas con datos personales, según informaciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap, que apunta a que un supuesto 'hacker' habría logrado acceso a los servidores en algún momento entre los meses de abril y mayo de 2025.

Se estima que el servidor comprometido almacenaba vídeos educativos e información sobre los alumnos, incluidos sus nombres, identificadores de usuario, cargos, direcciones de correo electrónico y contraseñas cifradas. Es posible que funcionarios de otros organismos gubernamentales destinados a las misiones diplomáticas de Corea del Sur en el extranjero también se encuentren entre los afectados, dado que utilizan el sistema ocasionalmente.

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No obstante, no parece que se hayan visto afectados "datos personales sensibles", como números de identificación, números de teléfono móvil o direcciones particulares, aunque podría haber cierta coincidencia entre las personas cuya información se vio comprometida.