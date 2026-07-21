El Sudeste Asiático propone nombrar a un enviado especial permanente para Birmania

Manila, 21 jul (EFE).- Los ministros de Exteriores del Sudeste Asiático han propuesto nombrar a un enviado especial permanente para Birmania (Myanmar) con el objetivo de abordar de "manera más efectiva" la crisis que el golpe de Estado militar de 2021 desató en este país, asolado por conflictos armados internos.

Así lo confirmó este martes la jefa de la diplomacia filipina, Theresa Lazaro, durante una rueda de prensa en Manila al término de la primera jornada de la reunión de cancilleres de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

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"Estamos trabajando en todos los detalles de la propuesta, la cual se espera sea presentada ante los líderes del bloque en la cumbre de noviembre", aseguró Lazaro.

La ministra de Filipinas, país que acoge este año la presidencia rotatoria del bloque, ocupa también el cargo rotatorio de enviada especial de la ASEAN para Birmania, al igual que hicieron en años anteriores los entonces cancilleres de Malasia, Laos, Indonesia, Camboya y Brunéi.

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"Un enviado especial que cambia cada año (...) no es muy efectivo. Se necesita a alguien permanente que entienda todos los detalles", subrayó Lazaro, quien prepara una visita a Birmania antes de la mencionada cumbre.

Esta propuesta fue ya tratada este mes en Bangkok durante una reunión catalogada de "informal" para desmarcarla del contexto de la ASEAN entre los actuales jefes de la diplomacia del bloque y el ministro de Exteriores nombrado por el gobierno militar birmano. Fue el primer encuentro de este tipo desde la sublevación de 2021.

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Lazaro, quien también se reunió en Tailandia con representantes de grupos rebeldes birmanos, remarcó que la ASEAN mantiene "firmes" los "Cinco Puntos de Consenso", una hoja de ruta acordada hace cinco años con los golpistas birmanos para buscar una salida a la crisis provocada por la asonada, que acabó con una década de transición democrática en Birmania.

Este acuerdo incluye el fin de la violencia contra civiles, un diálogo entre todas las partes y la liberación de todos los presos políticos, incluida la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, condenada tras el golpe.

Debido a la falta de progreso para cumplir lo pactado, el bloque vetó de reuniones de alto nivel -incluida esta en manila- al líder golpista, Min Aung Hlaing -quien en abril fue nombrado presidente por un Parlamento copado por militares, tras unas elecciones convocadas por la junta castrense y con escaso reconocimiento internacional-, y su canciller.

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Recientemente, los militares birmanos denegaron una solicitud de Lazaro para reunirse con Suu Kyi, quien, según el régimen, fue trasladada en abril de prisión a arresto domiciliario, en una ubicación desconocida.

"Soy optimista respecto a nuestro compromiso de ayudar a Birmania con una solución duradera", sentenció la representante de Manila.

El golpe del 1 de febrero de 2021 sumió a Birmania en una profunda crisis política, social y económica y abrió una espiral de violencia con nuevas milicias civiles que han exacerbado la guerra de guerrillas que vive el país desde hace décadas. EFE

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(foto)(vídeo)