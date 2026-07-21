El eclipse solar de agosto se podrá seguir desde 51 puntos habilitados de la C.Madrid y en un festival en Buitrago

El eclipse solar que tendrá lugar el próximo 12 de agosto, un fenómeno astronómico histórico que no se veía desde la Península Ibérica desde el año 1905, se podrá seguir desde 51 puntos habilitados por la Comunidad de Madrid, además de un festival en Buitrago del Lozoya.

Así lo ha detallado este martes el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en un encuentro informativo, donde ha destacado que las zonas privilegiadas de este acontecimiento serán el Corredor del Henares y la Sierra Norte, que ya roza el 100% de la ocupación hotelera.

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Desde hace unos meses, los turistas han hecho reservas para observar el primero de una secuencia de eclipses visibles desde España, que continuará con otro total en agosto de 2027 y uno anular en enero de 2028. Este fenómeno ha logrado que también se animen a venir los extranjeros, poco habituales en agosto.

Podrá observarse en 93 localidades de la región repartidas entre las zonas norte y este, desde las 19.30 horas, alcanzando su visión total alrededor de las 20.32 horas, coincidiendo con la puesta de sol. El consejero ha destacado que la región se encuentra en la franja para observar de manera total este acontecimiento.

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FESTIVAL DE BUITRAGO CON FOODTRUCKS Y MÚSICA

La Comunidad de Madrid ha organizado actividades de divulgación y observación en 52 municipios, con la participación de monitores y expertos. En el caso de la Sierra Norte, será "un enclave privilegiado, tanto por la duración como por las condiciones de visibilidad que ofrecen sus cielos y paisajes abiertos".

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En colaboración con el Consistorio de Buitrago del Lozoya, ha organizado el Festival del Eclipse, en el Área Recreativa de las Piscinas de Riosequillo. Un evento que cuenta con el patrocinio del programa Pueblos con Vida, donde los madrileños podrán disfrutar de actividades divulgativas, científicas, educativas, culturales y familiares. Además, contará con foodtrucks, música, juegos infantiles y talleres durante todo el día.

El acceso a este espacio será gratuito, previa inscripción a través del portal web del Ayuntamiento hasta completar el aforo máximo de 3.000 personas y las entradas podrán solicitarse a partir de este miércoles a las 10 horas.

Los ciudadanos también podrán disfrutar de la exposición Trío de Eclipses que ha cedido la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades y que ya pudo verse por primera vez en la Feria de la Ciencia. La muestra está configurada con paneles divulgativos sobre la relevancia histórica, científica, social y artística de este fenómeno astronómico.

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PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Desde la Agencia de Seguridad de Madrid 112 (ASEM 112) se han previsto varias actuaciones para garantizar la protección a los ciudadanos. Entre ellas, la activación del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad de Madrid (PLATERCAM) en situación operativa 0; el refuerzo de los recursos del 112 y del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid; la disponibilidad de comunicaciones mediante red TETRA en todos los municipios, para asegurar la comunicación entre todos los cuerpos implicados en el dispositivo de seguridad; la realización de pruebas previas de comunicaciones en puntos de observación; y, además, se ha solicitado la implicación de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil (AMVPC).

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Igualmente, con motivo del periodo de alto riesgo por las elevadas temperaturas, el Gobierno regional ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para extremar las precauciones y colaborar activamente en la protección del medio ambiente y la prevención de incendios.

Asimismo, ha pedido respetar la flora y la fauna, evitando causa molestias o daños en los hábitats naturales; no arrojar colillas, cerillas o cualquier objeto encendido o inflamable, y recoger los residuos que se generen en el medio natural, especialmente vidrio, latas o envases.

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GAFAS HOMOLOGADAS

El Ejecutivo autonómico pondrá a disposición de los ciudadanos un total de 36.500 gafas homologadas para garantizar una observación segura del fenómeno. Cada una de ellas incorpora un código QR con acceso a información de utilidad sobre este acontecimiento.

Estas unidades se suman a las 20.000 gafas ya distribuidas con motivo de la Feria Madrid es Ciencia y en distintos centros educativos e instituciones de la región. Toda la información sobre la programación y las actividades del eclipse pueden consultarse en un portal institucional diseñado para la ocasión.

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REFUERZO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Asimismo, el Consorcio Regional de Transportes (CRTM) reforzará las líneas con mayor demanda previstas para este día al conectar la capital con las zonas de mayor interés para la observación, como son las 191 (Madrid-Buitrago del Lozoya) y la 193 (Madrid-Pedrezuela-Venturada), ambas con salida desde el Intercambiador de Plaza de Castilla. En estas localizaciones se contará con personal encargado de ayudar a agilizar el tránsito de pasajeros en estos puntos informándoles sobre cómo y dónde coger los autobuses en función de su destino.

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Por último, se intensificará el servicio prestado en las líneas 725 (Madrid Miraflores) y 726 (Madrid-Guadalix-Navalafuente) en el corredor de la M-607, así como la línea 691 (Madrid-Valdesquí/Navacerrada), que conecta con el Puerto de Navacerrada. En el Corredor del Henares, el dispositivo contará también con las líneas 223 (Madrid-Alcalá de Henares) y 222 (Madrid-Meco).

LOS 51 MUNICIPIOS HABILITADOS

Con el objetivo de facilitar la comprensión de este fenómeno, el Gobierno regional ha elaborado unos dípticos informativos que se distribuirán entre los asistentes a estos puntos. Estos materiales incluyen información sobre el eclipse, recomendaciones para contemplarlo de forma segura y otros contenidos de interés para el público.

Los 51 municipios con puntos de observación serán Somosierra, Prádena del Rincón, Braojos, Piñuécar-Gandullas, Berzosa del Lozoya, La Serna del Monte, Gascones, Villavieja del Lozoya, Puentes Viejas, Garganta de los Montes, Lozoya, Canencia, Valdepiélagos, Cabanillas de la Sierra, Navalafuente, Rascafría, Talamanca de Jarama, Valdeolmos-Alalpardo, Fresno de Torote y Soto del Real.

También estarán Meco, Los Santos de la Humosa, Daganzo de Arriba, Pezuela de las Torres, Navacerrada, Becerril de la Sierra, Olmeda de las Fuentes, Moralzarzal, Nuevo Baztán, Los Molinos, Ambite, Collado Mediano, Hoyo de Manzanares, Villarejo de Salvanés, San Lorenzo de El Escorial, Robledo de Chavela, Villamantilla, Chinchón, Chapinería, Brunete, San Martín de Valdeiglesias, Navas del Rey, Santa María de la Alameda, Torrejón de la Calzada, Perales de Tajuña, Colmenar Viejo, El Molar, La Cabrera, San Agustín de Guadalix, San Sebastián de los Reyes y Tres Cantos.