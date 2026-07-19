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Marco Rubio recibe al presidente libanés en Washington

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El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, ha destacado la "valentía" del presidente libanés, Joseph Aoun, al que ha recibido este domingo en Washington.

Rubio "ha destacado la valentía del Gobierno de Líbano bajo la dirección del presidente Aoun por sus esfuerzos decididos para reivindicar la soberanía de Líbano, desarmar a Hezbolá y desmantelar su infraestructura terrorista y avanzar hacia la paz", según un comunicado del Departamento de Estado.

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Los dos han tratado además la aplicación del Marco Trilateral, nombre oficial del acuerdo marco suscrito entre Líbano, Israel y Estados Unidos para iniciar conversaciones formales con vistas a una paz y seguridad "duraderas" y que legitima la presencia militar israelí en el sur de Líbano hasta que Hezbolá sea desarmada.

Rubio ha "reafirmado" el "compromiso de Estados Unidos" para la "aplicación exitosa" del Marco Trilateral y su apoyo a las acciones del Gobierno libanés "para lograr la paz, la recuperación económica y un futuro mejor para el pueblo libanés".

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