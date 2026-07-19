EEUU lanza nuevos ataques contra Irán tras ataque a una base estadounidense en Jordania que ha dejado dos muertos

Estados Unidos ha anunciado el inicio de una nueva ronda de bombardeos contra Irán por orden del presidente Donald Trump, en una operación que tiene como objetivo reducir las capacidades de Teherán para amenazar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz y responder al ataque --atribuido al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)-- contra militares estadounidenses en Jordania, episodio que se ha saldado con dos víctimas mortales.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha informado de que los ataques aéreos han comenzado a las 18.00 horas (hora local de la costa estadounidense) de este sábado y ha explicado que la ofensiva busca "degradar aún más la capacidad de Irán para amenazar el transporte comercial en el estrecho de Ormuz" y "castigar rápidamente a las fuerzas del CGRI que lanzaron ataques contra miembros del servicio estadounidense en Jordania anoche".

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La nueva ofensiva se produce apenas un día después de que Washington completara una séptima noche consecutiva de ataques contra territorio iraní, centrados en objetivos militares, en el marco en el marco de una nueva escalada que ha intensificado el enfrentamiento directo entre ambos países.

Las últimas horas del conflicto también han estado marcadas por un aumento de los ataques contra infraestructuras civiles, mientras ambas partes mantienen el intercambio de bombardeos y continúan acusándose mutuamente de agravar la situación sobre el terreno.

El anuncio de Washington llega después de que dos militares estadounidenses murieran y un tercero continúe desaparecido a raíz del ataque iraní contra una base de Estados Unidos en Jordania, un incidente que la Administración estadounidense ha presentado como uno de los detonantes de esta nueva fase de la campaña militar contra Irán.

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Por su parte, las autoridades iraníes han denunciado este sábado que los ataques estadounidenses registrados durante las últimas senas han dejado al menos 50 muertos y más de 500 heridos, un balance cuya verificación independiente no ha sido posible por el momento.