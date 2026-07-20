Francia denuncia el arresto de dos trabajadores de su Embajada en Irán en un acto "extremadamente grave"

El Gobierno francés ha informado este lunes de que dos trabajadores de su Embajada en Teherán fueron detenidos e interrogados el domingo por la noche en un acto de "intimidación" que considera "extremadamente grave".

"El domingo por la noche, dos miembros del personal de la Embajada de Francia en Irán fueron objeto de un acto de intimidación sumamente grave por parte de los servicios de seguridad iraníes, en flagrante violación de su inmunidad diplomática", ha publicado el ministro de Exteriores de Francia, Jean Noel Barrot, en redes sociales.

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Los dos estuvieron detenidos durante varias horas "sin motivo", fueron interrogados y uno de ellos fue maltratado antes de que los dos pudieran regresar a la Embajada, donde se encuentran ya a salvo a la espera de su regreso a Francia, previsto para las próximas horas, ha apuntado Barrot.

París ha señalado que esta "agresión" resulta "aún más chocante" porque los dos trabajadores participaban en los programas franceses de apoyo a la sociedad civil, concretamente a "artistas y científicos" iraníes.

"Los he felicitado por su valentía en el ejercicio de su misión, que sitúa a Francia a la vanguardia del apoyo al pueblo iraní, al que no abandonaremos", ha apuntado Barrot, quien ha trasladado a estos dos trabajadores y también al embajador su apoyo y solidaridad ante el "trance sufrido".

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"He hecho saber al ministro de Asuntos Exteriores de Irán que esta gravísima e inadmisible afrenta a la integridad de nuestros agentes no podrá quedar sin consecuencias", ha concluido.