Unos lémures pronostican el triunfo de España en la final del Mundial contra Argentina

Almuñécar (España), 18 jul (EFE).- Tres lémures del Parque Ornitológico Loro Sexi de Almuñécar, en la costa de Granada (sur de España), se han pronunciado sobre el Mundial de fútbol y dan la victoria de este domingo a la Roja frente a Argentina.

Julien, Maurice y Mort, en honor a la película de animación de Madagascar, han querido unirse a la emoción que se respira por la final del Mundial que se disputará este domingo en Nueva York, vaticinando una victoria para España tras elegir uno de los dos cuencos identificados con las banderas de los equipos enfrentados.

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El responsable del parque, José Ángel Atienza, explica que se ha hecho una prueba para ver qué vaticinan los lémures de Almuñécar en la final de este domingo y los tres "se han ido directos a por España", lo que, en su opinión, significa "una clara victoria" de los de Luis de la Fuente sobre los de Lionel Scaloni.

España y Argentina disputarán este domingo la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en busca del título que supondría la segunda estrella en el primer caso, tras la lograda en Sudáfrica 2010, y la cuarta en el segundo, después de los éxitos en Argentina 1978, México 1986 y Catar 2022. EFE

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