Irán eleva a 50 los muertos por los ataques de EE.UU. en las últimas tres semanas

Teherán, 18 jul (EFE).- Al menos 50 personas murieron y más de 500 resultaron heridas en Irán en los ataques de Estados Unidos contra el país en las últimas tres semanas, según datos difundidos este sábado por el Ministerio de Salud iraní.

“En los ataques aéreos registrados entre el 27 de junio y el 18 de julio, más de 500 personas resultaron heridas y 50 murieron”, anunció el portavoz del Ministerio iraní de Salud, Hosein Kermanpur, en la red social X.

Según Kermanpur, entre los fallecidos hay cinco mujeres y dos menores, mientras que entre los heridos figuran 32 mujeres y 18 niños y adolescentes.

El portavoz sanitario indicó que 37 personas siguen hospitalizadas.

Gran parte de las víctimas se han registrado desde que EE. UU. recrudeció sus ataques contra el sur del territorio iraní el sábado pasado, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el memorando de entendimiento firmado con Irán el 17 de junio para poner fin a la guerra.

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Esta decisión de Trump respondió a los ataques de Irán contra buques comerciales en el estratégico estrecho de Ormuz.

Durante la séptima jornada consecutiva de bombardeos estadounidenses esta madrugada, al menos siete personas murieron en ataques que alcanzaron varias vías de comunicación, incluidos un túnel y dos puentes en la sureña provincia de Hormozgán.

Medios iraníes informaron además de explosiones en otras ciudades del país, entre ellas Yazd (centro), Lar (sur) y Ahvaz (suroeste), así como en Bushehr, la isla de Qeshm y Sirik, en la costa del golfo Pérsico y en las proximidades del estrecho de Ormuz.

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En respuesta a los bombardeos estadounidenses, Irán ha lanzado ataques con misiles y drones contra objetivos de EE. UU. en varios países de Oriente Medio, como Baréin, Kuwait y Jordania, entre otros. EFE