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Un tribunal valida a la denunciante contra Édouard Philippe, investigado por malversación y soborno

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El Tribunal Administrativo de París ha ratificado la condición de la denunciante que ha propiciado una investigación por malversación de fondos públicos y soborno contra el ex primer ministro y candidato presidencial Édouard Philippe.

Un juez de instrucción investiga un caso que tiene su epicentro en el municipio de Le Havre, que tuvo a Philippe como alcalde, en relación con un contrato entre las autoridades y una asociación. El candidato por el partido de centro-derecha Horizontes niega haber infringido la ley y mantiene su inocencia.

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La denunciatnte, alias 'Judith', ejercía como subdirectora general del municipio de Le Havre y comenzó a denunciar en 2021 un presunto conflicto de intereses relacionado con el ex primer ministro. Dos años después presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional Financiera (PNF) y, en junio del año pasado, interpuso una demanda civil, lo que dio lugar automáticamente a una investigación judicial.

A finales de 2025, una demanda de la comunidad urbana de Le Havre Seine Métropole, presidida por Philippe, exigió la invalidación de la condición de la denunciante por defecto procesal; una petición finalmente desestimada por el tribunal administrativo.

En cualquier caso, Philippe ya avisó a mediados de mayo de su intención de concurrir hasta el final en las elecciones presidenciales aunque sea imputado. "Ninguna decisión judicial preliminar me impedirá ser candidato", declaró a la radio France Inter. "Lo daré todo y nadie me va a marcar el ritmo, ni mis amigos ni mis rivales. Soy quien soy, y estoy sumamente decidido, me encantan las campañas y quiero ganar estas elecciones presidenciales", manifestó por entonces.

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