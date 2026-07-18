Extinguido el incendio de Llutxent iniciado el viernes desde una planta de biomasa y pasó a terreno forestal

Los bomberos han dado por extinguido el incendio forestal de Llutxent (Valencia) iniciado el viernes en una planta de biomasa y que se extendió a terreno forestal, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat.

El fuego, que ya quedó controlado en la tarde del viernes, ha quedado extinguido pasadas las 13.00 horas de este sábado. Hasta el lugar se llegaron a movilizar en un primer momento, tras recibirse el correspondiente aviso, una unidad terrestre y dos unidades helitransportadas de bomberos forestales, una autobomba, cinco medios aéreos y dos agentes medioambientales.

PUBLICIDAD

Posteriormente, los medios movilizados para controlar las llamas eran cuatro unidades terrestres y una helitransportada de bomberos forestales de la Generalitat, tres autobombas, tres dotaciones y dos brigadas forestales del Consorcio de Bomberos de Valencia y cuatro medios aéreos de la Generalitat.

Desde el Consorcio Provincial de Bomberos señalaron que inicialmente el fuego afectó a material ubicado en la zona exterior de la planta de biomasa y de ahí a zona forestal.

Por otro lado, efectivos de bomberos trabajan también este sábado para sofocar un incendio de vegetación en Vilafamés (Castellón). Se han movilizado un medio aéreo, tres unidades de bomberos forestales con una de ellas helitransportada y dos autobombas, una dotación del Consorcio Provincial y un coordinador forestal.

PUBLICIDAD