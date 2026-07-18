Parte hacia Venezuela el segundo vuelo con ayuda humanitaria desde Uruguay

Montevideo,18 jul (EFE).- El segundo vuelo con un total de 15 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Venezuela partió este sábado desde el principal aeropuerto del país, a las afueras de Montevideo, para atender a la población afectada por el doble terremoto ocurrido en ese país el pasado 24 de junio.

La carga está integrada, en especial, por insumos sanitarios, medicamentos y kits de higiene y fue organizada de forma interinstitucional para responder a las necesidades priorizadas por el Gobierno venezolano para la etapa de respuesta a la emergencia, según destacó un comunicado de la Presidencia uruguaya.

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“Lo que se intenta en asistencia humanitaria es que la asistencia que se brinda esté ajustada a la demanda y no a la oferta”, indicó el director del Sistema Nacional de Emergencias, Leandro Palomeque.

El avión Hércules KC 130-H de la Fuerza Aérea que iba a viajar este martes finalmente no salió por "un cambio de reglas" por parte del país caribeño, según informó un día antes la ministra de Defensa Nacional uruguaya, Sandra Lazo.

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Dicha problemática fue solucionada en la semana tras diálogos entre autoridades de ambos países que por el lado de Uruguay estuvieron encabezados por el canciller, Mario Lubetkin.

"Yo no estoy llegando a un territorio sin ninguna problemática. Estoy llegando a un territorio que tiene todos los inconvenientes tras una catástrofe como la que sucedió. En ese marco además cambian las reglas de juego", explicó Lazo el lunes.

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La titular de cartera añadió: "Hay un nuevo cambio de reglas y ese cambio de reglas tiene que ver con costos para quien arriba al aeropuerto con determinados insumos".

Solucionado esto, el vuelo partió el sábado en horas de la mañana.

La cifra de muertos por el doble terremoto del pasado 24 de junio en Venezuela ascendió este viernes a 5.069, tras sumarse 139 nuevos fallecimientos, informó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, quien también detalló que la cantidad de heridos se mantiene en 16.740.

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Las personas sin vivienda se mantienen en 17.907, indica el balance difundido en la cuenta de Telegram del también hermano de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Las autoridades, de acuerdo al reporte de Rodríguez, han atendido a 128.324 familias afectadas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5, mientras que 21.235 personas están en 107 campamentos transitorios. EFE

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