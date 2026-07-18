El principal ideólogo de Xi visita megacomplejo turístico norcoreano tras reunión con Kim

Seúl, 18 jul (EFE).- El presidente de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, Wang Huning, visitó el megacomplejo turístico costero de Wonsan Kalma, que todavía restringe las visitas de extranjeros, un día después de reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en medio del fortalecimiento de los lazos bilaterales.

El cuarto en la jerarquía del Gobierno chino afirmó durante la visita, realizada la víspera, que las instalaciones del complejo reflejan la política del Partido de los Trabajadores norcoreano de priorizar a la población, informó este sábado la agencia estatal KCNA.

PUBLICIDAD

Wonsan Kalma, inaugurado por Kim en junio de 2025, es uno de los principales proyectos turísticos del régimen y cuenta, según medios estatales, con capacidad para unos 20.000 huéspedes, además de instalaciones deportivas, recreativas y comerciales.

Hasta ahora solo se tiene constancia de la llegada al complejo, situado en la costa de la provincia oriental de Kangwon, de algunos grupos de turistas rusos el año pasado, mientras que no parece estar abierto de forma general a visitantes extranjeros.

PUBLICIDAD

El embajador chino en Pionyang, Wang Yajun, visitó el recinto en febrero y expresó su deseo de que más turistas nacionales e internacionales, incluidos turistas chinos, visiten el sitio, según informó entonces su oficina.

La visita de Wang Huning, considerado el principal ideólogo del presidente chino, Xi Jinping, incluyó una reunión el jueves con el líder norcoreano, que consideró el encuentro como una muestra de "la firme voluntad" de Pekín de desarrollar la "relaciones tradicionales de amistad y cooperación", dijo la KCNA.

PUBLICIDAD

La agencia también informó este sábado que el funcionario chino regresó a su país la víspera desde el aeropuerto de Wonsan. EFE