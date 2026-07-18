La india Skyroot lanza con éxito el primer cohete orbital privado del país

Nueva Delhi, 18 jul (EFE).- La empresa india Skyroot Aerospace hizo historia este sábado al lanzar con éxito el Vikram-1, el primer cohete orbital desarrollado por el sector privado en el país asiático, un hito que sitúa a la India en la élite del mercado espacial comercial global.

"El vuelo de prueba del Vikram-1 ha alcanzado la órbita. El primer cohete orbital desarrollado de forma privada en la India ha completado su encendido final y ha inyectado sus cargas útiles en una órbita de aproximadamente 450 kilómetros", informó la compañía en una publicación de X.

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"Se ha hecho historia", sentenció la empresa, destacando que este logro convierte a la India en el tercer país del mundo, tras Estados Unidos y China, con capacidad demostrada de lanzamiento orbital a través de compañías privadas.

La misión, bautizada como Aagaman, se ejecutó a las 12:05 hora local (06:35 GMT) desde el Centro Espacial Satish Dhawan en Sriharikota, el principal puerto espacial indio operado por la Organización India de Investigación Espacial (ISRO), quién en todo momento apoyó a esta empresa privada.

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El éxito de la operación provocó la reacción inmediata del primer ministro indio, Narendra Modi, quien utilizó la misma red social para felicitar a los desarrolladores tras mantener un encuentro directo con ellos.

"Hablé con el equipo de Skyroot Aerospace y los felicité por el exitoso lanzamiento de Vikram-1. Este es un momento definitivo en el viaje espacial de la India", manifestó el primer ministro en X.

Modi subrayó que "la creciente participación de nuestro sector privado está abriendo nuevas fronteras y acelerando la innovación".

Este lanzamiento comercial corona un proceso de apertura progresiva del programa espacial indio al ámbito privado iniciado por el Ejecutivo en 2020 con la creación del organismo regulador IN-SPACe para romper el monopolio estatal.

Skyroot, con sede en Hyderabad y fundada por antiguos ingenieros de ISRO, ya marcó un hito en 2022 con el lanzamiento a nivel suborbital del Vikram-S, el primer cohete desarrollado por una empresa privada india.

La empresa se convirtió este año en la primera startup india de tecnología espacial valorada en más de 1.000 millones de dólares, tras una ronda de financiación de 60 millones de dólares liderada por GIC y Sherpalo Ventures.EFE