Pantallas gigantes, fiestas con DJ y dispositivos de seguridad para la final del Mundial en la provincia

La provincia de Granada se prepara para vivir este domingo la gran final del Mundial de Fútbol que enfrentará a España y Argentina a partir de las 21,00 horas. Un encuentro muy esperado que los aficionados de buena parte de los municipios podrán ver en pantallas gigantes que los ayuntamientos han instalado en calles, plazas, parques e instalaciones deportivas.

Es el caso de la capital granadina, donde el consistorio ha mejorado la experiencia de pasados partidos e instalará dos pantallas gigantes en la explanada del Palacio de Congresos duplicando el aforo.

La colocación de grandes pantallas se repetirá en buena parte del territorio granadino, a lo que algunos ayuntamientos han sumado animación y fiestas con DJ para ir calentando motores antes del partido, como es el caso de Alhendín, Atarfe o Dúrcal, que ha preparado además un servicio de barra con bocadillos y bebida.

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En algunos puntos, como Salobreña, se han activado autorizaciones excepcionales para que las terrazas de bares y restaurantes puedan montar equipos audiovisuales que permitan a los clientes disfrutar del encuentro y en Calahonda directamente se han llevado la pantalla gigante al campo de fútbol.

La movilidad será destacada ese día y, atendiendo a la previsible demanda, el metropolitano ampliará el servicio hasta las 00,00 horas, según ha informado a través de sus redes sociales.

La seguridad también estará presente y los municipios están activando sus propios operativos ante la gran afluencia de público que se prevé, especialmente en la capital, donde casi un centenar de agentes, entre Policía Local y Policía Nacional, velarán por el buen desarrollo de la jornada.

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Se vigilará especialmente el consumo de alcohol en la vía pública y la posesión de material pirotécnico. Además, de manera preventiva, se protegerán las fuentes de la Plaza de los Campos, de las Batallas y de las Granadas para evitar incidentes.

En Albolote, por ejemplo, se procederá al corte del tráfico rodado en la Plaza de España, que acogerá la Fan Zone con pantalla gigante, y se activarán diferentes desvíos.