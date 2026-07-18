Pantallas gigantes en la provincia para la final de un Mundial que Cañete de las Torres verá desde la piscina

Córdoba capital y provincia se preparan para vivir este domingo, a partir de las 21,00 horas, la final del Mundial 2026, un partido que enfrentará a España con Argentina y que se podrá disfrutar en distintos espacios públicos, con pantallas gigantes y con distintas actividades alrededor del encuentro, destacando la apuesta de Cañete de las Torres, que ubicará una pantalla gigante en la piscina municipal para poder disfrutar de una noche mágica desde el agua.

Según ha publicado el Ayuntamiento de Cañete de la Torres en su cuenta de Facebook, consultada por Europa Press, el domingo hay otra cita con la historia, por lo que ha pedido a los aficionados que lleven su bañador, su bandera y su gente a la piscina municipal para construir un momento de los "que se recuerdan toda la vida".

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De este modo, la localidad quiere llenar la piscina, como ya ocurrió en el encuentro de semifinales entre España y Francia, y animar a la Selección Española en un ambiente espectacular, incluso desde dentro del agua. Además, la entrada será gratuita.

La capital, como no podía ser de otra manera, también dispondrá de una pantalla de grandes dimensiones para que los cordobeses no se pierdan un detalle del histórico encuentro en el que la Selección Española puede bordar la segunda estrella de campeona del mundo en su camiseta. Las instalaciones del Córdoba Live, situadas en el recinto ferial de El Arenal, ofrecerán en pantalla gigante y de forma gratuita el partido.

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Los aficionados que se desplacen hasta las instalaciones del Córdoba Live, que abrirán a las 19,00 horas, podrán disfrutar de música en directo y espectáculos de animación que se celebrarán antes y después del evento deportivo. El acceso a las instalaciones es gratuito hasta completar el aforo previsto que, dada la relevancia de esta cita deportiva, podría llegar hasta las 5.000 personas, según estimaciones del Gobierno local.

En el norte de la provincia, Hinojosa del Duque también se viste de gala "para una noche histórica", motivo por el que ha preparado "una pantalla gigante de alta defición" que se ubicará en "un escenario monumental incomparable", en la Plaza de la Catedral de la Sierra, donde la fiesta empezará a partir de las 20,00 horas.

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Por su parte, Villafranca de Córdoba, como ya hiciera en partidos anteriores, abrirá, a partir de las 18,00 horas, las puertas de su caseta municipal para disfrutar del partido en pantalla gigante y disfrutar del ambiente con todos los aficionados de la roja. La localidad vecina de Montoro también prepara una pantalla de grandes dimensiones que se ubicará en el Parque Virgen de Gracia, donde el joven DJ Pablo Evoluxion estará a cargo de la música y la animación.

En Adamuz también vivirán el partido todos los aficionados juntos en el Parque de la Tremesina, pero antes, desde las 19,00 horas, se proyectará el documental de Informe Robinson 'Cuando fuimos campeones' para rememorar el Mundial de 2010, cuando España ganó su primera Copa del Mundo gracias al histórico gol de Andrés Iniesta frente Países Bajos en el minuto 116 de la prórroga. Además, los asistentes podrán disfrutar de música, un cañón de espuma, una colchoneta acuática y un gran ambiente para toda la familia.

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Otros municipios de la provincia también apuestan por vivir la final del Mundial en pantalla gigante como es el caso de Montilla, que comenzará a calentar motores con música y DJ a las 20,00 horas en la Avenida de Andalucía; Lucena, donde el punto de encuentro es la Plaza Nueva, con fiesta previa a cargo de León Animación, o Villanueva de Córdoba, cuya Plaza de España se teñirá de rojo y se llenará de banderas.