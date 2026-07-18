De la Fuente apunta a repetir once y Scaloni podría reforzar el centro del campo

España y Argentina disputan este domingo en MetLife Stadium de Nueva Jersey la final de la Copa del Mundo 2026, un partido en el que se espera que Luis de la Fuente repita el once que le dio el triunfo en cuartos de final y semifinales, mientras Lionel Scaloni podría acometer algún cambio para reforzar el centro del campo donde reside la fortaleza de su rival.

En portería y defensa, todo parece claro. Argentina y Lionel Scaloni apunta a repetir defensa, quizás la zona que ha dejado más dudas en el combinado argentino a lo largo del torneo, encajando siete tantos en los últimos cinco partidos. Así, el 'Dibu' Martínez será el guardameta, Nahuel Molina y Nicolás Tagliafico, ocuparán los laterales, y el 'Cuti' Romero y Lisandro Martínez el eje de la zaga.

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En el lado español, Unai Simón, que es el portero menos goleado del torneo y que menos paradas ha realizado, volverá a defender la portería. En el lateral derecho, Pedro Porro repetiría titularidad, la pareja de centrales será la de gala con la juventud de Pau Cubarsí y la veteranía de Aymeric Laporte, mientras que Marc Cucurella será el encargado de cerrar la banda izquierda, donde vivirá uno de los duelos estelares del partido ante Leo Messi.

En la medular, Scaloni podría realizar sus únicos cambios con respecto a la semifinal ante Inglaterra. Fue el único partido con Giuliano Simeone en el once inicial y Rodrigo De Paul en el banquillo, algo que no funcionó demasiado a la 'Albiceleste'. Así, el técnico podría volver a su idea inicial en el torneo, poniendo a Rodrigo de Paul en el once junto a Leandro Paredes, el '5', Enzo Fernández y Alexis Maxc Allister y recuperar los cuatro centrocampistas con los que reforzaría la medular para intentar discutirle el control del partido a España.

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La 'Roja', por su parte, apunta a repetir centro del campo por tercer partido seguido. Fabián Ruiz se ha asentado en la base de altísimo rendimiento en el doble pivote junto a Rodrigo Hernández, y Pedri González parece que volverá a tener que esperar su turno desde el banquillo. En la mediapunta, Dani Olmo se ha convertido en intocable desde el partido frente a Austria, y será el encargado, un día más, de ser el nexo de unión entre la sala de máquinas y la delantera.

Arriba, Scaloni tiene claro que Leo Messi comandará el ataque. Lo que no es tan evidente es quien será su acompañante. Julián Álvarez, titular desde el último partido de la fase de grupos y más entonado en los últimos partidos, parece ser el mejor colocado para acompañar al rosarino. Sin embargo, el papel decisivo de Lautaro Martínez con el gol del triunfo en la semifinal frente a Inglaterra y su momento de forma, tres goles y una asistencia en los últimos cinco partidos, podrían darle un puesto de inicio.

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En el lado español, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal estarán en el once inicial, mientras que en el extremo izquierdo Álex Baena parte con ventaja. Sin embargo, De la Fuente podría colocar a Nico Williams de arranque por primera vez en la competición, buscando desequilibrio y verticalidad por ambas bandas, así como castigar la espalda de Nahuel Molina.