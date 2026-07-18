Brazatortas (Ciudad Real) invita a sus vecinos a seguir la final del Mundial en pantalla gigante LED este domingo

El Ayuntamiento de Brazatortas instalará una pantalla LED gigante de ocho metros cuadrados en la Plaza de la Constitución para seguir la retransmisión en directo de la final de la Copa Mundial de Fútbol, que disputarán España y Argentina este domingo 19 de julio.

Según ha informado el Consistorio, la iniciativa tiene como objetivo ofrecer un punto de encuentro al aire libre para que tanto los residentes como los visitantes puedan seguir de manera conjunta el partido en el que la selección española aspira a su segunda estrella.

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El alcalde de la localidad, Pablo Toledano, ha señalado que esta medida busca dinamizar la actividad del municipio y fomentar la convivencia vecinal durante una jornada de gran interés de público, ha informado el Ayuntamiento en nota de prensa.

"Queremos que la Plaza de la Constitución sea un espacio de reunión y de convivencia para todas las familias y los aficionados que deseen compartir la emoción de este encuentro deportivo", explica el regidor.

Asimismo, Toledano ha trasladado una invitación a los asistentes para que acudan al céntrico emplazamiento provistos de banderas, camisetas y elementos con los colores de la selección nacional, con el fin de compartir todo el apoyo posible al combinado nacional.

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"Es una oportunidad excelente para volver a confraternización en nuestro pueblo y disfrutar de una jornada de unión en torno al deporte en una cita tan señalada en la que, además, expresaremos nuestro orgullo como españoles y país", ha añadido el primer edil.

La infraestructura técnica dispuesta para el evento contará con tecnología LED de alta visibilidad, adecuada para asegurar la correcta visualización de la señal de televisión en exteriores.