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Trump anuncia una desclasificación de inteligencia "crítica" que probaría injerencia electoral de China en EEUU

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves la desclasificación y publicación de información "crítica" de inteligencia que vincularía a las autoridades de China con "ataques informáticos" e "interferencia extranjera" en las elecciones estadounidenses desde 2020, año en el que el actual mandatario norteamericano perdió las elecciones contra el demócrata Joe Biden.

"Esta noche anuncio la desclasificación y publicación inmediata de información de inteligencia crucial, que revela vulnerabilidades alarmantes en nuestra infraestructura electoral", ha afirmado en un discurso a la nación el magnate republicano.

Esta divulgación de información hasta ahora reservada demostraría, según Trump, que el "sistema electoral (de Estados Unidos) está peligrosamente expuesto, a niveles inimaginables, a ataques informáticos, explotación e interferencia extranjera", en línea con las alegaciones que en reiteradas ocasiones ha emitido contra la legitimidad de las elecciones presidenciales que en 2020 le dieron la victoria a Biden frente al actual mandatario.

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En concreto, el inquilino de la Casa Blanca ha alegado que "desde el ciclo electoral de 2020, la República Popular China llevó a cabo lo que se considera la mayor filtración de datos electorales de la historia, lo que resultó en la adquisición ilícita por parte de China de 220 millones de registros de votantes estadounidenses". "Esta pérdida de datos representa una pesadilla sin precedentes para la seguridad electoral", ha espetado.

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