Tres muertos, dos de ellos estudiantes, al arrollar un tren un vehículo escolar en India

Nueva Delhi, 17 jul (EFE).- Al menos tres personas, entre ellas dos estudiantes, murieron y otras cuatro resultaron heridas este viernes al chocar un tren contra un vehículo escolar en el distrito de Murshidabad, en el estado indio de Bengala Occidental.

El vehículo, que transportaba a estudiantes hacia sus escuelas, fue embestido por un tren hacia las 7.00 hora local cuando cruzaba un paso ferroviario cercano a la estación de Karna Subarna, confirmó a EFE el superintendente adjunto de la Policía de Tránsito de Murshidabad, Sumanta Kabiraj.

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El medio local Times of India informó de que, además de los dos estudiantes, el tercer fallecido era un ciclista que también intentaba cruzar las vías en el momento del accidente.

Aunque la India ha reducido de forma significativa los grandes accidentes ferroviarios en la última década, la seguridad en pasos a nivel y cruces sigue siendo uno de los puntos vulnerables de una red que figura entre las más extensas y transitadas del mundo.

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En junio de 2023, una colisión múltiple entre dos trenes de pasajeros y un tren de mercancías en el estado oriental de Odisha causó más de 280 muertos, en el peor accidente ferroviario de la India en más de dos décadas. EFE