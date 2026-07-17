CCOO anuncia un preacuerdo con la dirección de Airbus con una revisión salarial y compromisos en teletrabajo

Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado que, tras varias horas de negociación en la tarde de este jueves, ha alcanzado un preacuerdo con la dirección de Airbus para una revisión salarial, el mantenimiento de las condiciones actuales de teletrabajo y el establecimiento de vacaciones "flexibles" en cada centro de la empresa, tras la huelga iniciada el pasado 1 de julio por SIPA y a la que se incorporó el sindicato el pasado martes.

"En la tarde de hoy, tras varias horas de reunión en la Comisión Negociadora, en la que hemos defendido las propuestas y reivindicaciones de la plantilla, CCOO hemos alcanzado un preacuerdo con la dirección de la empresa", ha anunciado el sindicato con mayor presencia en el fabricante europeo en un comunicado.

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Entre las medidas recogidas en el texto se incluye una revisión salarial general del 5% para enero de 2026 y abril de 2027, además de un 0,5 reservado, respectivamente, para RSI y promociones, así como "una cláusula de revisión vinculada al Índice de Precios de Consumo (IPC)".

Asimismo, CCOO ha indicado que "la dirección se compromete a respetar íntegramente el acuerdo de teletrabajo" recogido en el convenio y que, en cuanto a vacaciones, "se fijarán dos semanas flexibles en calendario anual de cada centro".

Por otra parte, el preacuerdo recoge el "mantenimiento del personal de Espacio" y "de las actuales condiciones de movilidad" con respecto al Proyecto Bromo, que prevé fusionar los activos espaciales de Airbus, Thales y Leonardo para crear un líder aeroespacial europeo.

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"CCOO valoramos muy positivamente el preacuerdo alcanzado al plasmar todas las reivindicaciones de la plantilla recogidas en la propuesta aprobada por nuestra afiliación", ha celebrado el sindicato, que ha señalado que "promoverá un referéndum a toda la plantilla, para que las trabajadoras y los trabajadores decidan libre y democráticamente sobre la aplicación del acuerdo y sus condiciones".

El anuncio llega al término de una jornada marcada por la marcha realizada por los sindicatos que secundan la huelga en Airbus --SIPA, UGT, ATP, UTIL y CGT-- desde el Ayuntamiento de Getafe hasta la Puerta Norte de la fábrica en el municipio madrileño, movilizando a aproximadamente 4.000 trabajadores.

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Protestaban así contra la decisión unilateral de la compañía de incrementar los salarios un 3% en 2026 y un 2% en 2027, reducir a un solo día el teletrabajo, frente a los dos actuales, y las discrepancias en la asignación imperativa de las vacaciones estivales y el desacuerdo en la retirada de los complementos de Incapacidad Temporal (IT).