SpaceX aborta a última hora el lanzamiento de uno de sus cohetes Starship y sus acciones caen más de un 5%

SpaceX, propiedad de Elon Musk, ha cancelado a última hora el decimotercer vuelo de su programa Starship --gama de supercohetes reutilizables-- por problemas en los motores de la nave, y las acciones de la compañía aeroespacial se han hundido más de un 5% en Bolsa tras la apertura de Wall Street.

"Suspendido el intento de prueba de vuelo de hoy", ha indicado la compañía en un escueto mensaje en redes sociales sobre la franja horaria esperada para el inicio del lanzamiento.

El consejero delegado de SpaceX, Elon Musk, ha informado poco después también a través de redes sociales de que el sistema de la nave bloqueó de manera automática el despegue después de que varios motores no arrancaran. Aún así, el propio Musk ha anticipado que la prueba se reanudará "con suerte" en los próximos días.

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En concreto, dos de los 33 motores Raptor deberán ser reemplazados antes de dar por comenzada de nuevo la que sería la segunda prueba de lanzamiento de la nave Starship V3, que buscaba testar la puesta en órbita de hasta 20 satélites Starlink, así como el amerizaje de la nave en el océano.

Las acciones del conglomerado de cohetes, satélites e inteligencia artificial se situaban en los 123,8 dólares durante la jornada de este viernes, frente a los 131,11 dólares registrados en su último cierre, lo que supone un desplome del 5,5%.

Este precio se sitúa por debajo de su precio de salida --fijado en 135 dólares-- y su precio de debut en Bolsa --150 dólares-- cuando ha transcurrido poco más de un mes desde su salto al parqué y tras llegar a alcanzar hasta 225,64 dólares, lo que deja un 45% de caída desde su nivel máximo.

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La evolución de SpaceX en Bolsa contrasta con las recomendaciones emitidas en la última semana por bancos y otras firmas. Los analistas de Raymond James fijaron su precio objetivo en 800 dólares, la más elevada de todas, mientras que Morgan Stanley estipuló un precio objetivo de 300 dólares, más de un 140% sobre el precio de este lunes, y el banco suizo UBS fijó un precio a doce meses de 210 dólares.

De hecho, Bank of America ha emitido este viernes su recomendación de compra de SpaceX con un precio objetivo de 235 dólares, lo que supone alrededor de un 80% de potencial revalorización, con Starship como una de las joyas del negocio de Musk.

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"El informe identifica a Starship como la pieza decisiva de la valoración. Si logra operar de forma plenamente reutilizable, fiable y con una elevada frecuencia de lanzamientos, Bank of America considera que podría reducir los costes de acceso al espacio en un orden de magnitud y hacer viable el despliegue masivo de satélites de nueva generación y centros de datos orbitales. Entre los principales riesgos, el banco señala posibles retrasos en Starship o las enormes necesidades de inversión", ha indicado la entidad.

Ni siquiera la inclusión de Space X en el Nasdaq 100 --selectivo que mide el rendimiento de 100 de las mayores empresas no financieras negociadas en el Nasdaq-- ha permitido a SpaceX corregir su senda bajista de los últimos días.

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Su informe de resultados será publicado el próximo 8 de agosto en el que dará cuenta de su desempeño durante el primer semestre del año y que será la primera publicación de la compañía después de su salida a Bolsa, por lo que será una importante señal para los inversores.