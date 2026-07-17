España apoya la elaboración de un protocolo común iberoamericano contra el discurso de odio en el deporte

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha clausurado este viernes el 'Encuentro iberoamericano para combatir la xenofobia, el racismo, la intolerancia y la violencia en el deporte desde la inclusión y la integridad', impulsado junto a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

En colaboración con la Liga de Fútbol Profesional (LaLiga), esta iniciativa reunió durante cinco días en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo (Uruguay) a representantes y expertos de 17 de los 22 países que integran el Consejo Iberoamericano del Deporte (CID) "para compartir experiencias y analizar los principales desafíos contra el discurso de odio", según indicó el CSD en una nota de prensa, tras "una asistencia de casi un centenar de participantes".

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Rodríguez Uribes definió este encuentro como "el inicio de una nueva etapa de cooperación más ambiciosa" y luego recordó que la lucha contra el discurso de odio en el deporte "constituye una auténtica política de Estado", la cual requiere de colaboración internacional.

En su intervención telemática desde Nueva York, el presidente del CSD destacó la "oportunidad histórica" que representará la Copa Mundial de la FIFA 2030, organizada por España, Portugal y Marruecos para un torneo donde Uruguay, Argentina y Paraguay también albergarán algunos partidos para conmemorar el centenario del primer Mundial de fútbol masculino.

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"Será una ocasión única para demostrar que, cuando trabajamos juntos desde la cooperación internacional en el deporte y desde unos valores compartidos, somos capaces de alcanzar grandes objetivos", dijo Uribes.

Tras las mesas de trabajo con representantes de los Gobiernos de Uruguay, de Brasil y de España, y de entidades como LaLiga, UNESCO, OEI y CONMEBOL junto a ponencias de deportistas y expertos en cada materia, la jornada de clausura se abrochó firmando un documento de conclusiones.

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"Entre ellas destaca la propuesta de elevar al CID la elaboración y desarrollo de un Protocolo Iberoamericano para la Prevención y la Lucha contra el Racismo, la Xenofobia, la Discriminación, la Intolerancia y la Violencia en el Deporte desde la Inclusión y la Integridad, con el respaldo de los Gobiernos que integran este organismo y el acompañamiento técnico de instituciones", subrayó el CSD en su texto.

"El documento de conclusiones también recoge el compromiso compartido de impulsar el deporte como herramienta de transformación social, reforzar el papel de la prevención y la educación, avanzar en la cooperación iberoamericana, fortalecer las capacidades institucionales y promover respuestas multidisciplinares frente a los desafíos relacionados con el discurso de odio", concluyó la nota de prensa.

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