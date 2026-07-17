Merz y Macron mantienen la apuesta por cooperar en defensa tras el fiasco del FCAS

Berlín, 17 jul (EFE).- El canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, volvieron a apostar este viernes por la cooperación en materia de defensa tras el fracaso del Futuro Sistema Aéreo de Combate (FCAS) en un consejo de ministros franco-alemán que amplió las densas relaciones entre Berlín y París.

El castillo de Augustusburgo, una construcción del siglo XVIII del oeste alemán, fue escenario de los esfuerzos de Merz y Macron por impulsar la cooperación en materia de defensa en la segunda reunión ministerial de este tipo que ambos presidieron.

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Merz restó importancia al fracaso, en junio pasado, del programa FCAS, una tentativa franco-alemana en la que también participaba España para crear un caza de sexta generación.

Ese proyecto "es mucho más, es un sistema", dijo Merz junto a Macron, en alusión a otros componentes del proyecto cuyo desarrollo sigue vigente, como la "nube de combate".

Además, el canciller hizo hincapié en la importancia de la participación el próximo otoño en maniobras nucleares francesas.

"Por primera vez participaremos convencionalmente en unas maniobras nucleares francesas para ver cómo podemos mejorar en nuestra cooperación. Vamos paso a paso, puede ser que al final haya una nueva doctrina pero es demasiado pronto para decirlo", afirmó Merz.

"Hemos creado un grupo estratégico que tiene como única tarea ver cómo podemos mejorar nuestra defensa. Ya se formuló en el pasado, en los tiempos de la presidencia de Charles de Gaulle (1959-1969), una oferta de cooperación nuclear francesa. En ese momento no la aceptamos porque la situación mundial no lo exigía, pero ahora tenemos circunstancias distintas", abundó el canciller.

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Además, los ministerios de Defensa de ambos países comunicaron que Alemania y Francia siguen comprometidos con el tanque del futuro europeo o MGCS, siglas inglesas para "sistema principal de combate terrestre".

Además, Francia, Alemania y Reino Unido trabajan en el desarrollo de capacidades de ataque de larga distancia de hasta 2.000 kilómetros, según informaron ambos ministerios.

La cooperación militar germano-francesa presentada en el castillo de Augustusburgo llega hasta el espacio, donde París y Berlín quieren trabajar de forma más estrecha.

En materia espacial, de la cita que acogió la ciudad de Brühl surgió también "un grupo de trabajo de alto nivel", además del compromiso alemán y francés con la constelación IRIS2, siglas que significan "Infraestructura para la Resiliencia, la Interconectividad y la Seguridad por Satélite" y que aluden a un proyecto que constará de cientos de satélites.

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Sobre tecnologías de futuro, como la inteligencia artificial, ambos países también mostraron voluntad de trabajar de forma más estrecha.

Sus ministerios sobre cuestiones digitales acordaron un mayor trabajo conjunto del instituto alemán de seguridad para inteligencia artificial y el francés Instituto Nacional para la Evaluación y la Seguridad de la Inteligencia Artificial (INESIA).

Además, en cuestiones económicas, Merz y Macron reafirmaron el compromiso de sus países con la consecución de la Unión de Ahorro e Inversiones y con la competitividad en Europa a través de la eliminación de burocracia y de un presupuesto europeo para el periodo 2028-2034 con "recortes inteligentes".

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"Estamos dispuestos a hacer lo que se llama en la jerga de Bruselas 'smart cuts', son 'recortes inteligentes', lo que significa: recortes en los que estamos de acuerdo, dijo Macron.

"Alemania y Francia son dos de los principales contribuyentes" y "tenemos un gran interés en que los fondos del presupuesto europeo se utilicen de manera eficiente", agregó Merz, que subrayó que en el debate ya hay un acuerdo franco-alemán: "los fondos de cohesión y los fondos agrícolas (van) en un único gran fondo".

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Para Alemania y Francia, dos países cuyas relaciones comerciales casi rondan los 190.000 millones de euros anuales, la cita de Brühl también sirvió para impulsar medidas de cooperación sobre "materias primas críticas", pues Berlín y París anunciaron que crearán una mesa redonda que se ocupará de esta cuestión.

A falta de pocos meses para que se celebren elecciones presidenciales en Francia, cita en la que la aspirante de la extrema derecha Marine Le Pen es actualmente la favorita de los sondeos, Alemania y Francia subrayaron en Brühl los "esfuerzos colectivos" contra la "manipulación" informativa y las operaciones de influencia en las opiniones públicas comunitarias.

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Sobre los comicios franceses, Macron invitó a confiar "en el pueblo francés".

"No pronostiquen siempre lo peor, sino que esperen lo mejor y confíen en lo mejor", zanjó.

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