Presidente interino de Perú asegura que no pide pago vitalicio sino nivelación de pensión

Lima, 16 jul (EFE).- El presidente interino de Perú, José María Balcázar, aseguró que no ha solicitado al Congreso de su país que se le otorgue una pensión vitalicia al término de su mandato, que concluirá el próximo 28 de julio, sino una nivelación de la remuneración que volverá a recibir como magistrado jubilado.

Medios locales informaron este jueves que Balcázar envió al presidente interino del Congreso, Fernando Rospigliosi, un "escrito de aclaración" para precisar que pide una nivelación de la pensión que le corresponde como magistrado cesante del Poder Judicial, que fue suspendida en 2021 al asumir las funciones de congresista, que también concluirán a fin de mes.

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Balcázar, de 83 años, solicita que el monto mensual que recibirá al término de sus funciones sea similar al sueldo básico que reciben actualmente los parlamentarios, equivalente a unos 4.600 dólares mensuales.

En su documento remarcó que envió la aclaración para "evitar cualquier ambigüedad" sobre la solicitud inicial de una pensión vitalicia.

Esa petición fue revelada el pasado martes por medios locales, que señalaron que Balcázar había solicitado al Congreso el "reconocimiento y otorgamiento de pensión vitalicia" que se entrega a los exmandatarios de acuerdo con lo determinado en la Constitución peruana y la Ley de procedimiento administrativo general.

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El actual gobernante, quien fue elegido congresista por el partido marxista Perú Libre, remarcó en ese momento que basaba su solicitud "en virtud de haber ejercido la jefatura del Estado mediante los mecanismos de sucesión y encargatura constitucional a partir de febrero de 2026".

Sin embargo, medios locales recordaron que la Comisión de Constitución del Congreso señaló en 2022 que la pensión vitalicia para exmandatarios no debe ser entendida "de forma amplia para cualquiera que haya ejercido la Presidencia de la República, sino para los presidentes que fueron elegidos por el pueblo para ejercer dicho cargo y siempre que hayan permanecido durante todo el mandato constitucional", que en Perú es de cinco años.

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Perú ha tenido ocho gobernantes en la última década, en medio de un período de permanente convulsión política que ha desencadenado en la destitución o renuncia de jefes de Estado por presión del Congreso.

Balcázar, que asumió la Presidencia el pasado 18 de febrero, en reemplazo del derechista José Jerí, quien también fue destituido por el Parlamento, entregará el 28 de julio la jefatura de Estado a la derechista Keiko Fujimori, ganadora de la segunda vuelta presidencial de junio pasado. EFE

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