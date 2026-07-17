Viernes, 17 de julio de 2026 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 17 jul (EFE).-

Teherán/Washington.- Irán y Estados Unidos continúan elevando la tensión en el Golfo Pérsico con nuevos ataques sobre Catar, Kuwait y Baréin por parte de Teherán en un clima que dificulta nuevos contactos para lograr renovar el alto el fuego.

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Washington.- Las Fuerzas Armadas estadounidenses aseguraron hoy que han alcanzado en su última ronda de ataques contra Irán que se prolongó hasta este viernes, decenas de objetivos militares del país, como infraestructura logística y capacidades marítimas.

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Londres.- Los laboristas británicos celebran un congreso extraordinario para confirmar al nuevo líder del partido, Andy Burnham, quien asumirá el cargo de primer ministro el próximo lunes.

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Brühl (Alemania).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, ofrecen una rueda de prensa al término del consejo de ministros franco-alemán y del consejo de ministros de seguridad y defensa de Francia y Alemania en Brühl, en el oeste de Alemania, cita en la que los mandatarios de ambos países esperan avanzar en proyectos concretos tanto en el ámbito económico como en el tecnológico, espacial, y, en particular, en iniciativas con aplicaciones militares tras el fracaso del FCAS.

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Bruselas.- La Comisión Europea publica su informe anual sobre el Estado de Derecho, un examen clave que evalúa la salud democrática, la independencia judicial y los esfuerzos contra la corrupción en los veintisiete Estados miembros de la Unión Europea.

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Dublín.- Se celebra una reunión informal de ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE).

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Santiago de Chile.- Al menos tres personas fallecieron en Chile debido al fuerte temporal de lluvia y viento que azota desde el jueves a diez de las 16 regiones del país y que está previsto que se intensifique en las próximas horas.

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Moscú.- La Justicia rusa decide si arresta al opositor Borís Nadezhdin por extremismo, lo que le inhabilitaría como candidato independiente en las próximas elecciones legislativas.

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Bruselas.- La Comisión Europea presenta su informe sobre la competitividad de la banca europea, en el que se espera que plantee revisar las exigencias de capital a las entidades y simplificar las obligaciones de información con el fin de facilitar que compitan con las de otras jurisdicciones, en particular, Estados Unidos.

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Shanghái (China).- La Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC), la principal feria dedicada a ese incipiente sector en China, abre sus puertas en Shanghái (este) con la intervención del presidente del país asiático, Xi Jinping.

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Montevideo.- En el marco de su proceso de expansión por Latinoamérica, la empresa Tesla hace su presentación en Uruguay.

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Tiro (Líbano) - El grupo chií libanés Hizbulá convoca una manifestación en la ciudad de Tiro, en el sur del Líbano, para mostrar el descontento por el acuerdo marco alcanzado entre el Gobierno libanés e Israel que consideran "humillante y vergonzoso".

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Caraballeda (Venezuela).- Los jóvenes venezolanos Carlos Aguilar e Israel Rivas, hasta hace poco desconocidos entre sí, tienen una historia reciente en común: ambos atravesaron su país desde dos extremos distintos para llegar a La Guaira, la región devastada por el doble terremoto, y ayudar como intérpretes de misiones de Reino Unido.

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Bogotá.- El excandidato presidencial de izquierda Iván Cepeda realiza una declaración pública a tres días de la instalación del Congreso, en la que asumirá como líder de la oposición y jefe de la bancada del partido Pacto Histórico, tras perder las elecciones ante el ultraderechista Abelardo de la Espriella el pasado 21 de junio.

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Saná.- Los hutíes protestan contra las restricciones saudíes al espacio aéreo yemení.

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Fasayil (Cisjordania).- Desde hace un mes, colonos israelíes acuden a bañarse a una poza en Jericó, Cisjordania ocupada, que ellos mismos llenaron con agua robada de la aldea agrícola palestina de Fasayil, sin permiso de las autoridades. Ahora, el ministro de Finanzas ultranacionalista y que reside en Cisjordania, Bezalel Smotrich, ha anunciado una inversión estatal de 800.000 euros para "renovar" esta piscina en territorio ocupado.

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Lima.- Perú, segundo productor mundial de cocaína por detrás de Colombia, presenta el informe anual de cultivos de coca, con la cifra actualizada de las plantaciones dedicadas para obtener la materia prima con la que se elabora esta droga.

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Saná.- La instalación de más de dos millones de paneles solares en el Yemen, que ya abastecen a 1,5 millones de hogares y campos de cultivo según la ONU, se ha convertido en la tabla de salvación para la agricultura y la supervivencia diaria ante el colapso absoluto de la red eléctrica por más de una década de guerra.

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Murshidabad (India).- Al menos tres personas, entre ellas dos estudiantes, murieron y otras cuatro resultaron heridas este viernes al chocar un tren contra un vehículo escolar en el distrito de Murshidabad, en el estado indio de Bengala Occidental.

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Tokio.- La japonesa Fujifilm se suma al resurgimiento de las cámaras desechables con el lanzamiento de nuevos modelos de su histórica QuickSnap, que salió al mercado hace ahora 40 años y que busca cautivar a las generaciones que han crecido con un teléfono inteligente en las manos.

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Beirut.- Las autoridades culturales del Líbano alertan de que la ofensiva israelí en el sur del país no solo está destruyendo pueblos e infraestructuras, sino también parte de un patrimonio arqueológico e histórico que consideran esencial para la identidad nacional, un mensaje que exhiben ante miles de visitantes en los principales museos del país.

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Londres.- Londres acoge un concierto del Misteri d'Elx coincidiendo con el 25 aniversario del Patrimonio de la Humanidad y como presentación de Elche como destino turístico.

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Roma.- El Ministerio de Exteriores de Italia presenta el programa que llevará a la 40 edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que el país europeo será este año invitado de honor.

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San Juan.- La artista urbana puertorriqueña Nesi, conocida como la voz detrás del coro de 'Yo Perreo Sola' junto a Bad Bunny, lanzó este viernes su primera producción, 'Pretty Bitch', en el que, según dijo a EFE, resalta "la fuerza femenina" en la sociedad por ser mujeres "disciplinadas, decididas y fuertes".

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Ciudad de Guatemala.- El director del grupo editorial Fondo de Cultura Económica (FCE), el mexicano Paco Ignacio Taibo, aseguró a EFE que una sociedad que lee cuenta con "más vacunas contra la desinformación", y defendió la creación de redes de clubes de lectura para combatir el rezago cultural de Latinoamérica.

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Nueva Jersey (EE.UU.).- Las selecciones de España y Argentina velan armas ante su partido más importante, la finalísima del Mundial 2026, un duelo muy igualado entre los campeones de Europa y América, que volverán a verse las caras en una Copa del Mundo seis décadas después.

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Nueva Jersey (EE.UU.).- Entrenamientos España y Argentina y rueda de prensa de los dos seleccionadores y los capitanes en el Javits Center de Nueva York.

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Buenos Aires.- La pasión de los argentinos por seguir a la distancia cada actuación de su selección en el Mundial 2026 ha impulsado el alicaído consumo en Argentina, donde se espera que ese efecto se potencie el domingo con la gran final ante España.

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Buenos Aires.- A pocas horas de la final del Mundial ante España, los argentinos multiplican sus rituales y supersticiones con la esperanza de atraer la suerte para su seleccionado, en una previa marcada por promesas, amuletos y costumbres extravagantes que muchos aficionados consideran indispensables.

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Lima.- Chamanes peruanos realizan una ceremonia para predecir al campeón del Mundial 2026, cuya final disputan el domingo las selecciones de España y Argentina.

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La Paz.- Mujeres bolivianas y extranjeras decidieron superar toda limitación física para participar en el Primer Campamento Sudamericano de Fútbol Femenino para Amputadas, que se desarrolla en la ciudad boliviana de Santa Cruz con la intención de instituir esta disciplina en el país andino y conformar una selección de la categoría con miras al Mundial de 2027.

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cdp/aca/EFE

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