Luis de la Fuente quiere ampliar una trayectoria marcada por el éxito

El seleccionador absoluto español, Luis de la Fuente, dirigirá este domingo en el duelo entre España y Argentina, que se disputa en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, la primera final de la Copa del Mundo de su carrera, engrosando una trayectoria casi inmejorable como seleccionador de las diferentes categorías de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

13 años después de hacerse cargo de la selección española Sub-19, Luis de la Fuente está a una victoria de convertirse en el mejor seleccionador de la historia de España. Trece temporadas formando parte de la RFEF en las que ha ido aglutinando éxitos deportivos a lo largo de todas y cada una de las categorías de las que se ha hecho cargo --Sub-19, Sub-21 y Absoluta--.

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La carrera del técnico de Haro, que llegó a la Federación por una oferta de trabajo publicada en un periódico, ha estado marcada por el éxito. Nueve campeonatos ha dirigido en las diferentes categorías y su peor resultado ha sido la ronda de semifinales (2), llegando a siete finales, de las que salió victorioso en cinco de ellas.

De hecho, sólo ha perdido en cinco de 51 partidos --36 victorias y 10 empates--, y como seleccionador de la tetracampeona de Europa sólo ha cedido en dos, uno oficial, ante Escocia en marzo de 2023, y otro amistoso, ante Colombia en marzo de 2024, encadenando antes de la final ante Argentina un total de 38 encuentros oficiales sin perder.

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Precisamente, su primer torneo, en 2013, al frente de la Sub-19 sería uno de los dos en los que caería en la ronda de semifinales, un resultado del que se redimiría ganando la siguiente fase final, en 2015, pro 2-0 ante Rusia. Pese a que no clasificaría al combinado nacional para las dos siguientes fases finales del Europeo de la categoría, ganó el oro en los Juegos Mediterráneos 2018 y poco después ascendió a la Sub-21.

El riojano terminó la clasificación del Europeo de la categoría y clasificó para la fase final a un equipo donde ya tenía a una generación liderada por Dani Olmo, Fabián Ruiz, Mikel Oyarzabal, Mikel Merino o un Unai Simón por entonces suplente de Antonio Sivera. Allí, pese a un mal inicio, se rehizo y logró el título, batiendo en la final a Alemania y logrando además el billete para los Juegos Olímpicos de Tokio.

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Sería el único título continental que conseguiría en la categoría, ya que en el año 2021 no podría pasar de la ronda de semifinales al caer ante la Portugal de Vitinha, Rafa Leao o Diogo Costa, pero se tomaría la revancha deportiva semanas después con parte de esa generación en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde clasificaría a la selección para la final, perdida en la prórroga ante Brasil. En ese equipo estaban Pedri, Eric García, Marc Cucurella, Martín Zubimendi, además de Oyarzabal, Olmo, Simón o Merino, todos ellos mundialistas en 2026.

Ese sería su último gran torneo en las categorías inferiores de la RFEF, antes de que Luis Rubiales, entonces presidente, le diese la alternativa un año después como sustituto de Luis Enrique Martínez al frente de la Absoluta. Un puesto al que llegaba después de la dolorosa eliminación por en el Qatar 2022 ante Marruecos. Así, su debut llegaría en la fase de clasificación para la Eurocopa 2024, que arrancó con su única derrota oficial --ante Escocia-- en su segundo partido.

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TODO FINALES DESDE SU LLEGADA A LA ABSOLUTA

Esto provocó que hubiera sensación de que debía reivindicarse en la 'Final Four' de la Liga de Naciones 2023, a la que España se había clasificado con Luis Enrique, y lo hizo levantando su primer título. Victoria en la semifinal ante Italia (2-1) y título frente a Croacia en la final en una tanda de penaltis en la que emergió la figura de Unai Simón.

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Un éxito al que le sucedió el de la Eurocopa 2024, la cuarta a nivel histórico de España, en la que pasó por encima de cuatro campeones del mundo y acabó derrotando a Inglaterra en la final (2-1) ganando sus siete partidos. Al siguiente, De la Fuente llevó a la 'Roja' a otra 'Final a Cuatro' de la Nations, dejando a Países Bajos en el camino en cuartos de final. El espectacular 5-4 ante Francia le metió en una nueva final, esta vez con resultado adverso en los penaltis ante Portugal.

Ahora, en su primera Copa del Mundo, el técnico riojano de se encuentra a un triunfo de conseguir la segunda estrella para la campeona del mundo de 2010. En el camino, la mejor racha de partidos oficiales sin perder de una selección (38) y un récord de imbatibilidad de Unai Simón en la historia de los Mundiales, además de, mínimo, firmar la segunda mejor actuación de España en una Copa del Mundo.

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