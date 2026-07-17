Merz y Macron presiden un Consejo de Ministros conjunto centrado en la soberanía europea

Berlín, 17 jul (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, y el presidente francés, Emmanuel Macron, presiden este viernes un Consejo de Ministros conjunto en Brühl (oeste de Alemania) centrado en estrategias para fortalecer la competitividad y la soberanía europea.

"En Alemania el Consejo de Ministros franco-alemán, presidido por el canciller Friedrich Merz y por mí, nos pondrá en situación de fortalecer nuestra competitividad, nuestra seguridad, nuestra defensa y nuestra capacidad de fortalecer la democracia", dijo Macron a través de su cuenta de X.

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"La reacción franco-alemana es más que necesaria para implementar nuestra agenda de soberanía al servicio de nuestros pueblos y nuestra Europa", agregó

Merz, por su parte, también a través de X, dijo que Alemania y Francia están ahondando en su cooperación en Defensa y fortaleciendo la capacidad de disuasión europea.

"Alemania y Francia profundizan su cooperación en Defensa. Fortalecemos la capacidad de disuasión europea", señaló.

"Durante el presente año participaremos en una maniobra nuclear de las Fuerzas Armadas francesas", agregó.

Merz y Macron habían tenido anoche una cena sin traductores cuyo contenido no ha trascendido.

Este viernes, Merz recibió a Macron con honores militares en el castillo de Brühl antes del comienzo del Consejo de Ministros conjunto.

Una banda militar alemana interpretó los himnos de los dos países y luego los dos gobernantes desfilaron frente a la formación militar.

Se espera que en el encuentro se aborden estrategias para mejorar el apoyo a Ucrania y reforzar el pilar europeo de la OTAN.

Una sombra sobre la cumbre franco-alemana es el fracaso del proyecto común de los dos países para desarrollar un nuevo avión de combate. EFE