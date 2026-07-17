Jesulín de Ubrique, de la mayor aventura de María José Campanario, a las críticas a su hija Juls por su nuevo piso

¡Llegó el día! Después de tres meses dándolo todo y poniendo a prueba su talento para la canción y su versatilidad metiéndose en la piel de artistas tan diferentes como Melendi, Chayanne, El Fary, jarabe de Palo, M-Clan o 'Amistades Peligrosas' -en un sorprendente dúo con María José Campanario-, Jesulín de Ubrique se enfrenta a esta noche a la final de 'Tu cara me suena' como uno de los grandes favoritos a hacerse con la victoria en el talent musical de Antena 3.

Sin rastro de nerviosismo, el torero ha llegado en solitario a Barcelona -donde se graba el programa- con una gran sonrisa y por primera vez, se ha pronunciado sobre el inesperado y sorprendente reto que está a punto de afrontar su mujer, que tras su aplaudido paso por 'El Desafío' sobreponiéndose a los fuertes dolores que sufre por la fibromialgia que sufre desde hace años, está a punto de comenzar el rodaje de la segunda temporada del reality de aventuras de TVE, 'Hasta el fin del mundo'.

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Tras revelarse que su acompañante en esta aventura extrema en la que tendrá que recorrer varios países de Sudamérica con un presupuesto muy limitado y sin medios de transporte será Belinda Washington, María José se ha despedido de sus seguidores con un emotivo mensaje en redes sociales en el que ha confesado que "estoy segura de que, en ese tiempo que esté fuera de casa, pasaré buenos y malos momentos, echaré muchísimo de menos a los míos y querré volver (...) Espero volver siendo mejor persona. Esta aventura puede ser la más emocionante que vivamos a lo largo de nuestra vida. ¡Vamos con todo! Se os quiere por aquí".

"Siempre, siempre" ha afirmado rotundo y orgulloso Jesulín cuando Europa Press le ha preguntado si apoya a su mujer en esta nueva experiencia, reaccionando entre risas a si será capaz de apañarse bien con su hijo pequeño -Hugo, de 4 años- solo en casa mientras la odontóloga esté recorriendo el mundo.

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A lo que sin embargo no ha querido responder es a las críticas que ha recibido su hija Julia por haberse comprado un piso en Madrid de 650.000 euros a sus 23 años, que ha desatado infinidad de comentarios sobre que si ha podido acceder a ello es gracias a la ayuda de sus padres, o a las exclusivas que ha dado después de asegurar que no quería ser personaje público. Pero, a pesar de su silencio, el de Ubrique ha hecho un gesto de lo más revelador y, dejando claro que no le importa en absoluto lo que la gente opine de la joven, ha cogido sus auriculares y ha decidido hacer oídos sordos a la polémica: "Voy a escuchar música ahora" ha zanjado sin perder la sonrisa.