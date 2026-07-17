Irán anuncia ataques contra bases y tropas de EEUU en Bahréin, Kuwait y Siria

Las Fuerzas Armadas de Irán han anunciado este viernes ataques contra posiciones de Estados Unidos en Bahréin y Kuwait --que ya han sido objeto de bombardeos iraníes a lo largo de la última semana--, así como en Siria, donde la Guardia Revolucionaria Islámica ha asegurado haber "capturado a un gran número" de tropas estadounidenses.

"Las Fuerzas Aeroespaciales de la Guardia Revolucionaria Islámica (...) han llevado a cabo un ataque sorpresa contra el centro de mando de operaciones especiales del enemigo en la región de Al Tanf, Siria", ha anunciado el órgano castrense en un comunicado difundido por la agencia de noticias Tasnim, vinculada al mismo.

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En dicha nota, este cuerpo militar ha afirmado que sus tropas, "además de destruir un sistema de radar y varios helicópteros de operaciones especiales", también "han capturado a un gran número de fuerzas criminales estadounidenses", si bien no ha precisado ni su número ni su lugar o condiciones de detención.

La declaración de un ataque y captura de militares estadounidenses en esta base choca con el anuncio realizado meses atrás por las autoridades sirias, que no se han pronunciado por el momento acerca de este ataque y que en marzo de este mismo año aseguraban que, "a través de la coordinación entre las partes siria y estadounidense, unidades del Ejército Árabe Sirio se hicieron con el control de la base y aseguraron su perímetro". En el mismo sentido, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron posteriormente su "salida ordenada" del emplazamiento militar.

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No obstante, el propio Ejército Árabe Sirio denunció a finales del mismo mes un bombardeo a gran escala con drones contra la citada base de Al Tanf, en el marco de los ataques emprendidos por milicias proiraníes de Irak contra posiciones vinculadas a Washington desde que la Administración de Donald Trump lanzara el 28 de febrero una ofensiva militar sorpresa conjunta con Israel contra Irán.

EL EJÉRCITO IRANÍ ATACA POSICIONES EN BAHRÉIN Y KUWAIT

Por su parte, el Ejército iraní ha publicado un comunicado --recogido por la misma agencia-- en el que describe un ataque con drones contra "la ubicación de los helicópteros y aviones de reconocimiento P-8 del Ejército estadounidense en la base de Sajir, en Bahréin".

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Poco después, ha difundido una segunda nota en la que asegura haber perpetrado nuevos "ataques con drones" dirigidos contra "el despliegue de fuerzas y los centros de apoyo logístico del Ejército estadounidense terrorista y asesino de niños en Kuwait".

Por parte de los países objetivo de estos bombardeos, el Ministerio del Interior de Bahréin ha informado hasta en dos ocasiones en las últimas horas de la activación de las sirenas de alarma en el país, instando a sus ciudadanos y residentes a "mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano".

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A su vez, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Kuwait ha afirmado en redes que sus defensas aéreas "están respondiendo a amenazas de misiles y drones", sin indicar su procedencia y advirtiendo de explosiones resultantes de "la interceptación de objetivos hostiles".

QATAR INFORMA DE UN NIÑO HERIDO DURANTE INTERCEPTACIONES

Por su parte, el Ministerio del Interior de Qatar ha lamentado que un niño ha resultado herido por la caída de metralla derivada de las operaciones de interceptación, después de que las autoridades de seguridad y equipos de Protección Civil pusieran en marcha sus planes de respuesta a propósito de ataques iraníes que, ha asegurado, han sido perpetrados contra su territorio.

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"El Ministerio del Interior confirma que un niño ha resultado herido por la caída de metralla derivada de las operaciones de interceptación, y que actualmente está recibiendo la atención médica necesaria", ha señalado la cartera en un comunicado.

Del mismo modo, la cartera de Defensa catarí ha difundido otro comunicado en el que ha advertido que sus fuerzas armadas "continúan interceptando" ataques aéreos lanzados contra su país, pese a que las Fuerzas Armadas de Irán no han informado, hasta el momento, de ataques contra el emirato.

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