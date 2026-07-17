Fundación Mapfre y Plataforma Editorial convocan el Premio Literario 'Vidas que Inspiran' para dar visibilidad a mayores

El Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre y Plataforma Editorial han convocado la segunda edición del Premio Literario 'Vidas que Inspiran: Historias para escribir' para dar visibilidad a las personas mayores.

El certamen busca, un año más, impulsar la creación de obras literarias reales o ficticias protagonizadas por personas sénior y destacar su aportación a la sociedad.

El concurso está dirigido a mayores de edad residentes en España que presenten una obra inédita en castellano, protagonizada por personas mayores y sus historias de vida. Los relatos, de entre 80 y 120 páginas, deberán enviarse bajo pseudónimo y no podrán haber sido premiados ni tener comprometidos sus derechos de publicación. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 15 de noviembre.

PUBLICIDAD

Tras el cierre de la convocatoria, un jurado formado por profesionales del ámbito editorial y representantes de Fundación Mapfre y Plataforma Editorial elegirá la obra ganadora, cuyo fallo se conocerá en marzo de 2027. El autor recibirá un premio de 3.000 euros y verá publicada su novela por Plataforma Editorial, que asumirá su edición, distribución y promoción, incluyendo su presentación en la Feria del Libro de Madrid 2027.

En este sentido, el director del Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre, Juan Fernández Palacios, ha indicado que este tipo de iniciativas son "fundamentales" para "dar voz a estas historias ocultas que merecen ser contadas".

"En el Centro de Investigación Ageingnomics trabajamos para impulsar una mirada positiva sobre la longevidad y poner en valor el papel de los sénior en nuestra sociedad. Creemos que el arte y la literatura deben mostrarles como lo que son: personas con un recorrido vital lleno de aprendizajes y vivencias que pueden inspirar a otras generaciones", ha asegurado Fernández.

PUBLICIDAD

MÁS DE LA MITAD LEEN LIBROS POR OCIO

Igualmente, los impulsores del Premio, recuperan el informe 'Hábitos de lectura y compra de libros en España', de la Federación de Gremios de Editores de España, que recoge que el porcentaje de mayores de 65 años que leen libros por ocio ha aumentado del 50,1% en 2021 al 58% en 2025. También revela que, actualmente, este colectivo lee una media de 13,4 libros al año.

PUBLICIDAD

Sin embargo, esta cifra continúa situándose por debajo de la registrada en otros grupos de edad, como los jóvenes de entre 14 y 24 años (76,9%) y las personas de 25 a 64 años (67%).

"Contar con historias en las que las personas sénior puedan reconocerse, con experiencias cercanas a sus propias vidas, puede contribuir a fortalecer el vínculo con la lectura y a que más personas encuentren en los libros relatos que conecten con ellas", ha señalado el director y fundador de Plataforma Editorial Jordi Nadal.

PUBLICIDAD

Del mismo modo, Nadal ha precisado que el fin de esta edición es abrir espacios a relatos protagonizados por personas mayores, así como "demostrar que sus experiencias y sus recuerdos también pueden convertirse en grandes historias capaces de conectar con lectores de cualquier generación".

COLABORAN DESDE 2024

La colaboración entre el Centro de Investigación Ageingnomics de Fundación Mapfre y Plataforma Editorial comenzó en 2024 con la primera edición de 'Vidas que Inspiran'. Desde entonces, ambas entidades trabajan conjuntamente para acercar al ámbito literario el conocimiento generado en torno a la longevidad y el envejecimiento.

PUBLICIDAD

A través de la primera convocatoria, el jurado premió la obra 'Al limpiar el agua' del escritor castellanomanchego Adolfo Muñoz Palancas. La novela aborda la historia de Rubén, un niño de trece años que, tras verse obligado a abandonar su hogar, comienza una nueva etapa junto a sus abuelos paternos, dos personas desconocidas para él, en un relato sobre los vínculos familiares, la memoria y el aprendizaje entre generaciones.