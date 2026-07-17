Detenido por orden internacional en Abanto-Zierbena un hombre condenado por agredir sexualmente a una menor

Agentes del Grupo de Delincuencia Organizada de la Brigada de Policia Judicial de la Policía Nacional en Bilbao han detenido a un hombre de 32 años de edad, sobre el que constaba una Orden Internacional de Detención emitida el pasado 1 de julio por parte de la Oficina Central Nacional de Interpol en El Salvador, condenado a 12 años y medio de prisión por agredir sexualmente a una menor, de seis años.

Según ha informado en un comunicado la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, los hechos se remontan al año 2015 y tuvieron lugar en el municipio salvadoreño de Libertad, cuando el ahora detenido se encargaba del cuidado de la hija de seis años de la que entonces sería su pareja sentimental.

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En esos momentos, según establece la sentencia, se produjeron y reiteraron en el tiempo las agresiones a la menor "valiéndose él de las amenazas de daños físicos que ocasionaría sobre su progenitora y hermano si desvelaba a alguien las prácticas sexuales de las que era víctima", ha indicado.

La sentencia condenatoria a 12 años y seis meses de prisión emitida por el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla (El Salvador) motivó que, el pasado 1 de julio, Interpol tramitase una Orden Internacional de Búsqueda y Detención, fruto de la cual la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior del País Vasco recibió una solicitud de colaboración en la que se informaba sobre la posible presencia del prófugo de la justicia en Bilzkaia.

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Los investigadores localizaron al hombre en la zona de Abanto-Zierbena, mientras se encontraba como solicitante de Asilo y Refugio, por lo que se procedió a identificarle y a detenerle una vez autentificaron que se trataba de la misma persona.

Una vez en dependencias policiales, los agentes realizaron las comunicaciones a la correspondiente oficina de Interpol y a la Audiencia Nacional, cuya Sección 6ª decretó el pase del detenido a disposición del Tribunal de Instancia de Guardia de Barakaldo. En este momento, el hombre se encuentra en libertad con medidas cautelares hasta que se sustancie el procedimiento de extradición a El Salvador, ha informado.

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