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Alemania y Francia impulsan su cooperación en materia de disuasión nuclear

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El canciller de Alemania, Friedrich Merz, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han impulsado este viernes la cooperación bilateral en materia de disuasión nuclear, en el marco de la cual Berlín ha acordado participar por primera vez en unas maniobras nucleares llevadas a cabo por el país vecino.

El Consejo de Defensa y Seguridad Franco-Alemán (DFVSR/CFADS) ha mantenido durante la jornada una reunión bajo dirección de ambos mandatarios en un hangar de la base aérea de Norvenich, cerca de la ciudad alemana de Colonia (oeste), para formalizar la futura participación de Alemania en un ejercicio nuclear francés.

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La reunión, en la que también participaron los ministros de Asuntos Exteriores y de Defensa de ambos países, se ha celebrado en presencia de dos aviones Rafale franceses --diseñados para transportar armas nucleares-- y dos Eurofighter alemanes, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.

Los cazas participaron el jueves en un pequeño ejercicio para marcar el inicio práctico de la cooperación nuclear, unas maniobras que duraron poco menos de dos horas y en las que fueron reabastecidos de combustible por un avión cisterna francés en espacio aéreo de Francia.

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Macron ofreció hace años a sus socios europeos la opción de acogerse al paraguas nuclear francés, mientras que en Alemania hay desplegadas bombas nucleares de Estados Unidos como parte de la disuasión nuclear de la OTAN.

Además de con Alemania, Francia también ha acordado la cooperación nuclear con Reino Unido, que también cuenta con su propio arsenal. Otros siete países han respondido positivamente a la oferta francesa: Polonia, Países Bajos, Bélgica, Grecia, Suecia, Dinamarca y Noruega.

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