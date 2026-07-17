Gil Marín: "No queremos traspasar a Julián Álvarez, no aceptamos la oferta de 100 millones ni una de 200"

El consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, aseguró que el club no quiere "transferir" al delantero argentino Julián Álvarez y defendió que su respuesta al interés del FC Barcelona "sí es infinita", porque no aceptan "la oferta de 100 millones de euros ni una de 200".

"La opinión es clara, la voluntad del club es clara, se lo hemos manifestado al jugador, al agente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda de que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él", expresó Gil Marín en declaraciones publicadas este viernes por el club en redes sociales.

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El futbolista colchonero lleva desde hace varios meses en el foco mediático por el interés del FC Barcelona en hacerse con sus servicios, un interés al que se habría unido el Real Madrid, que confirmó haber ofrecido 150 millones de euros a un Atlético, que se remite en todo momento a la cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Este jueves, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró que el club 'blaugrana' mantiene su intención de fichar a Julián Álvarez, aunque advirtió de que la oferta presentada al equipo rojiblanco no permanecerá abierta indefinidamente.

"Hemos hecho una oferta muy importante, si están dispuestos a aceptarla, fantástico, pero no va a ser ilimitada en el tiempo. Tenemos que tomar una decisión. Si mantenemos la oferta o no depende de cómo transcurran estas dos semanas que quedan de julio", señaló Laporta en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena SER.

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El máximo dirigente 'culer' insistió en que las palabras del propio internacional argentino mantienen abierta la posibilidad de una operación. "Está claro que el jugador quiere cambiar de aires y nosotros estamos en disposición de acogerlo", apuntó.

Y Gil Marín respondió a Laporta. "Decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo. No aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150, ni una de 200", zanjó.

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