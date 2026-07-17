El Necaxa del uruguayo Varini va de menos a más y vence al Atlante

Aguascalientes (México), 16 jul (EFE).- El Necaxa del entrenador uruguayo Martín Varini fue de menos a más para derrotar este jueves por 2-1 al Atlante, en el partido de inicio del torneo Apertura 2026 del fútbol mexicano.

El Atlante, que regresó a la Primera división después de 12 años, tomó ventaja con un gol de Eugenio Pizzuto, pero el cuadro de casa le dio la vuelta al marcador con dianas del argentino Julián Carranza y de Miguel Pedrosa.

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La primera parte fue de lucha entre dos cuadros en busca de la portería contraria, pero sin contundencia.

Atlante comenzó mejor en la segunda mitad y en el minuto 47 tomó ventaja. El ecuatoriano Jhojan Julio se escapó por la banda izquierda y le puso un balón a Luis Calzadilla, asistente de Pizzuto que con un golpe de zurda puso el 0-1.

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El Necaxa se ordenó y poco a poco comenzó a dominar el partido, aunque sin jugadas claras de gol.

Carranza fue derribado en el área y en el 81 cobró el penalti de manera exacta para rescatar la igualada.

Después del empate, los Rayos se volcaron al ataque; en el 87 el guardameta Óscar Jiménez frustró un ataque peligro de Carranza, quien en el 90+3 puso en centro al área en una jugada concluida con un gol de derecha de Pedrosa.

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En la jornada dos, el Necaxa recibirá a los Rayados y el Atlante recibirá al América en el Estadio Azteca.

Este jueves el Tigres UANL del centrocampista uruguayo Fernando Gorriarán visitará a los Xolos de Tijuana, dirigidos por su compatriota Sebastián Abreu, en un duelo de pronóstico reservado; Tigres es favorito para disputar el título, pero los Xolos juegan muy bien en su cancha.

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El campeón Cruz Azul visitará este viernes al San Luis, Atlas al León y Puebla al Juárez y el sábado concluirá la jornada con los partidos Pumas UNAM-Pachuca, Monterrey-Santos Laguna, Guadalajara-Toluca y Querétaro-América. EFE