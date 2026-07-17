Balogun, sobre tarjeta roja que FIFA le quitó tras llamada de Trump: "Pensé que era broma"

Nueva York, 17 jul (EFE).- El delantero de la selección estadounidense Folarin Balogun aseguró este viernes que, cuando le dijeron que la FIFA retiró su sanción por tarjeta roja para poder jugar contra Bélgica, pensó que se trataba de una "broma" y le pareció "irreal".

"Dos días antes del partido contra Bélgica me dijeron que me permitían volver a jugar y para mí fue irreal, al principio pensé que era una broma", expresó Balogun durante una charla con LeBron James abierta al público del Fanatics Fest en Nueva York.

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El Fanatics Fest es una feria de varios días que junta a centenares de celebridades del mundo del deporte y del espectáculo, mayoritariamente estadounidenses, que este año se celebra del 16 al 19 de julio en el Javits Center de Nueva York y, coincidiendo con la final del Mundial en la región, acogerá las ruedas de prensa previas de los finalistas.

"Cuando me sacaron la tarjeta roja, me quedé en shock, creo que la mayoría de la gente que estaba mirando también lo estaba, pero tuve que aceptarlo", dijo.

Balogun, máximo goleador de la selección estadounidense en el Mundial con tres tantos, fue expulsado en el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina tras la intervención del VAR por cometer una falta violenta en la que golpeó con los tacos en la pierna del jugador bosnio Tarik Muharemovic.

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"Pochettino me dijo después de ese partido 'estáte listo, solo estáte listo', pero yo solo pensaba que lo decía por decir, para poder ayudar al equipo y mantener la moral alta", contó el delantero del Mónaco.

"Luego, creo que fue dos días antes del partido contra Bélgica, se conoció la noticia de que me permitían volver a jugar", añadió Balogun.

La retirada del partido de sanción para Balogun llegó después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, llamara al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para solicitar que el ente rector del fútbol revisara la jugada porque a Trump le pareció que "no era ni falta". EFE

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