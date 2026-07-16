Temas del día de EFE News Latino del jueves 16 de julio

EEUU INMIGRACIÓN

Houston - Los familiares del mexicano Lorenzo Salgado, el primero de al menos tres migrantes muertos en menos de una semana durante operativos del ICE en Estados Unidos, organizan un velatorio público en Texas.

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EEUU EL SALVADOR

Washington.- El presidente Donald Trump recibe a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, en un encuentro marcado por la cooperación en inmigración y seguridad, días después de que el mandatario centroamericano se habilitara para buscar un tercer mandato mediante una polémica reforma constitucional.

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EEUU INCENDIOS

Nueva York - El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) y las agencias estatales de calidad del aire emitieron alertas que abarcan una amplia franja del noreste y la región de los Grandes Lagos debido al humo procedente de los incendios forestales en Canadá.

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FÚTBOL MUNDIAL 2026 MODA

Nueva York - Human Rights Watch y la Sport & Rights Alliance presentan un informe sobre derechos humanos y el Mundial de fútbol de 2026, con críticas a la gestión de la FIFA y al impacto de las políticas estadounidenses sobre migrantes, aficionados y trabajadores.

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Nueva York - El barrio del SoHo de Nueva York subastará el sábado una colección de 48 camisetas de lino únicas, una de cada selección del Mundial, confeccionadas a mano en España en un proyecto impulsado por dos amigos de Lleida que combina moda y arte.

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Nueva York - Último día de la subasta en Sotheby's de la camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial de Suecia 1958, una pieza histórica del fútbol mundial cuyo valor estimado supera los seis millones de dólares.(foto) (video)

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AGENDA INFORMATIVA

Washington.- EEUU TRUMP.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dirige un discurso a la nación que se espera esté centrado en un supuesto fraude electoral y la necesidad de reformas legislativas ante los comicios de noviembre.

Washington.- EEUU TERRORISMO.- Estados Unidos acoge una cumbre ministerial sobre terrorismo.

Nueva York.- VIVIENDA ONU.- La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, participa en Nueva York en la reunión de alto nivel sobre la revisión de medio término de la Nueva Agenda Urbana de Naciones Unidas, convocada para evaluar los avances en su aplicación

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Austin.- EEUU ESPACIO.- SpaceX realizar el décimotercero vuelo de prueba del cohete enorme cohete Starship desde su base Starbase en Texas. (foto) (video)

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