Starmer anuncia ayudas de 300 millones de euros para suministrar 16 cazas Gripen a Ucrania

El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, ha anunciado este jueves un paquete de ayuda de 300 millones de euros para suministrar a la Fuerza Aérea de Ucrania 16 cazas Gripen de fabricación sueca, unas declaraciones que llegan con motivo de su visita a Kiev, la capital de Ucrania, donde se encuentra a tan solo unos días de dejar el cargo.

Con esta medida, el 'premier' británico ha reivindicado el apoyo al empleo de empresas británicas y a la defensa ucraniana, al tiempo que ha destacado la importancia de "mejorar las capacidades de Ucrania para defender su espacio aéreo ante los ataques de Rusia", según un comunicado de Downing Street.

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Esto implicaría a las fábricas de la empresa militar y de aviación sueca Saab en la localidad de Fareham, situada en el sur del país, y la de italiana Leornado en Edimburgo, Escocia, que "juegan un papel fundamental a la hora de apoyar a Ucrania". "La construcción de los cazas Gripen dará trabajo a unas 5.000 personas de todo Reino Unido gracias a medio centenar de empresas que participan en el programa", ha explicado.

Está previsto que Ucrania se haga con estos cazas de cara a 2029, pero el paquete también incluye entrenamiento a pilotos e ingenieros, así como labores de simulación y otro equipamiento necesario para poder utilizar estos aviones en la línea de frente.

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Estas aeronaves, capaces de participar en combates aire-aire, ataques contra objetivos terrestres y misiones de reconocimiento, ayudarán a Ucrania a construir una fuerza aérea moderna, capaz de defenderse de los incesantes ataques rusos.

"En los últimos dos años, he visitado Ucrania cuatro veces y he visto de primera mano la devastación que Rusia ha infligido, los escombros y la destrucción que ha dejado a su paso, la constante amenaza de ataques con drones y las desgarradoras historias de aquellos cuyas vidas han sido destrozadas por esta guerra", ha afirmado Starmer, que ha hecho hincapié en que "por eso, el apoyo de Reino nunca flaqueará".

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"La inversión de hoy contribuirá a que los avanzados cazas Gripen surquen los cielos ucranianos, fortaleciendo su capacidad para defender el país y, al mismo tiempo, apoyando miles de empleos cualificados en Reino Unido. Desde ingenieros británicos hasta pilotos ucranianos, esta es nuestra colaboración en acción: construyendo la seguridad a largo plazo de Ucrania, fortaleciendo la industria de defensa británica y demostrando a Putin que no nos iremos", ha apostillado.

Mientras, el ministro de Defensa, Dan Jarvis, ha dicho sentirse "orgulloso del apoyo prestado a la valiente resistencia ucraniana" y ha destacado el "papel fundamental que han desempeñado las empresas británicas para garantizar que las Fuerzas Armadas del país puedan combatir ahora y disuadir en el futuro".

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