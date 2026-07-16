SOUEAST lleva la pasión del fútbol a cuatro mercados latinoamericanos

PR Newswire

SANTIAGO, Chile, 16 de julio de 2026

SANTIAGO, Chile, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Como símbolo cultural importante, el fútbol une a las comunidades de toda América Latina. Este verano, SOUEAST inició su campaña de fútbol "Viaja con pasión" en Perú, Panamá, Uruguay y Chile, fortaleciendo las conexiones emocionales con los consumidores locales, al tiempo que aceleró la localización de su filosofía de estilo de vida "Viaja+".

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Experiencias inmersivas de un día de partido y recompensas exclusivas para los fans

Aprovechando su red de distribuidores establecida, SOUEAST transformó los concesionarios de los cuatro mercados en lugares con temática de fútbol, creando áreas dedicadas a la visualización de partidos para los aficionados locales. Además, una serie de actividades interactivas y recompensas exclusivas para los clientes ayudaron a acercar la marca a los clientes locales.

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En Perú, SOUEAST organizó proyecciones en vivo de las semifinales y la final, ofreciendo refrigerios y juegos interactivos para reunir a los fanáticos del fútbol. Mientras tanto, en Panamá, la marca organizó eventos de visualización de partidos durante los partidos de la fase de grupos de la selección nacional, lo que creó oportunidades para que los seguidores locales animaran a su equipo.

En Uruguay, SOUEAST introdujo recompensas especiales con temas de campeonato para los fanáticos; en Chile, los clientes que compren un vehículo durante la campaña específica podrían participar en un sorteo para ganar recuerdos de fútbol firmados de edición limitada.

Profundizar el compromiso local a través de "Viajes + Deportes"

Desde que ingresó al mercado latinoamericano en junio de 2025, SOUEAST ha seguido fortaleciendo sus operaciones localizadas. Con el apoyo de más de 110 concesionarios, la marca ahora opera en siete países de América Latina, construyendo una red local de ventas y servicios establecida. Su línea de productos incluye los modelos S06, S06 DM, S07, S08 DM y S09, que ofrecen modelos híbridos y con motor de combustible para satisfacer las diversas necesidades de los clientes.

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La campaña de fútbol de cuatro mercados marca otro hito en la estrategia "Travel+" de SOUEAST y en la filosofía de la marca "FACILITA TU VIDA". Al crear experiencias atractivas y brindar servicios centrados en el cliente, SOUEAST continúa formando parte de los estilos de vida locales en América Latina. De cara al futuro, la marca ampliará aún más su presencia en América Latina y continuará brindando experiencias de movilidad cómodas y agradables para los clientes locales.

Para más información sobre SOUEAST, visite:

Sitio web de la marca ：

www.soueast-motor.com

Facebook: Soueast Global

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Contacto: Weitong Liu

Correo electrónico: business@soueast-motor.com

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FUENTE SOUEAST