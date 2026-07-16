El líder de los hutíes marca como objetivos "todas las instalaciones petroleras" de Arabia Saudí

El líder de los hutíes, Abdul Malik al Huti, ha marcado este jueves como objetivos "todas las instalaciones petroleras" de Arabia Saudí, en respuesta al reavivamiento del conflicto entre Riad y la insurgencia yemení tras los ataques registrados contra el aeropuerto de la capital de Yemen, Saná, que tuvieron su réplica en el bombardeo al Aeropuerto Internacional saudí de Abha.

En un discurso, el líder rebelde ha denunciado que Arabia Saudí se ha "involucrado" en la agresión contra Yemen y ahora sufrirá "todas las repercusiones y consecuencias" del paso. "El asunto no es un juego de niños y es completamente diferente de lo que sucedió anteriormente", ha afirmado.

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Respecto al incidente en el aeropuerto, Al Huti ha avisado a las autoridades saudíes de que la respuesta "fue modesta y no estuvo a la altura de las expectativas", incidiendo en que fue una advertencia pero que "la verdadera ecuación es el aeropuerto de Saná por el aeropuerto de Riad".

En este contexto, ha alertado de que el movimiento rebelde no escatimará esfuerzos para afrontar la ofensiva saudí y ha declarado "todas las instalaciones petroleras y vitales" de ese país como "objetivos" de los misiles y drones yemeníes.

Así, ha llamado a poner fin al bloqueo y cesar la injerencia saudí sobre Yemen, incidiendo en que este viernes en una nueva movilización social, el pueblo yemení "afirmará al mundo entero que su elección es la libertad, la dignidad y el orgullo de la fe". "Jamás aceptaremos la continuación del bloqueo y el control sobre nuestros puertos, nuestros aeropuertos, nuestras mercancías, el movimiento de nuestros enfermos y viajeros, y todos los aspectos de nuestras vidas", ha señalado.

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Este mensaje llega tras la denuncia del movimiento hutí de un bombardeo supuestamente ejecutado este lunes por el Ejército de Arabia Saudí contra el aeropuerto de Saná, que enmarcaron en "una declaración de guerra", tras avisar a Riad de que "debe asumir toda la responsabilidad por las consecuencias".

El Ejército de Yemen --vinculado a las autoridades reconocidas internacionalmente, que tienen su base en la ciudad de Adén (sur) y respaldado por la coalición militar encabezada por Riad-- reivindicó la autoría del ataque y afirmó que el objetivo fue "impedir que un avión iraní aterrizara en territorio yemení".

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