Guterres viajará a Chipre a finales de julio para impulsar las negociaciones sobre la reunificación

El secretario general de la ONU, António Guterres, viajará a Chipre a finales de julio con el objetivo de impulsar las negociaciones sobre la reunificación de la isla, en la que será la primera visita del jefe de la organización en los últimos 16 años.

Está previsto que Guterres mantenga una reunión conjunta con el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, y el líder de la autoproclamada República Turca del Norte de Chipre, Tufan Erhurman, segun informaciones del diario chipriota 'Politis'.

Después, las partes darán una rueda de prensa conjunta en la que se espera que se realicen declaraciones sobre el futuro de la isla. Junto a Guterres viajarán el secretario adjunto para Operaciones de Mantenimiento de la Paz, Jean-Pierre Lacroix, y la secretaria adjunta para Asuntos Políticos y Construcción de la Paz, Rosemary DiCarlo.

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El anuncio llega poco después de que el Ministerio de Exteriores de Chipre expresara su "decepción" por la "postura neutral" de Naciones Unidas sobre la división de la isla entre la parte turca y la griega. El último secretario general de Naciones Unidas en visitar Chipre fue Ban Ki Moon en el año 2010.

Chipre está dividida en dos desde que en 1974 el Ejército turco ocupó la parte norte --el 36,2 por ciento de su territorio-- tras un golpe de Estado instigado por la junta militar en el poder en Grecia y ante el temor de que la isla se uniera a este último país. En 1983, los turcochipriotas proclamaron la República Turca del Norte de Chipre, reconocida únicamente por Ankara, que mantiene ahí a unos 35.000 militares.

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Naciones Unidas ejerce como garante en la zona que separa los dos territorios, al tiempo que trata que las partes acerquen posturas para lograr la reunificación. Sin embargo, todos los intentos realizados hasta ahora han concluido en fracaso, pese al compromiso que siguen manteniendo los dos lados de seguir avanzando en este sentido.