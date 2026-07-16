AI exige a EEUU investigaciones imparciales por muerte de 18 mexicanos custodiados por ICE

Ciudad de México, 16 jul (EFE).- La organización Amnistía Internacional (AI) instó este jueves a las autoridades estadounidenses a que impulsen investigaciones "independientes e imparciales" ante la "lamentable" muerte de 18 mexicanos en operativos migratorios o en centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

"El Gobierno de Estados Unidos está obligado a investigar de forma independiente todas las muertes y denuncias de abuso ocurridas bajo custodia del ICE", afirmó AI en una publicación en la red social X.

La petición de la organización se produce después de que se confirmara que, el martes, un mexicano murió atropellado tras un operativo migratorio en Florida, lo que se suma a otros casos recientes en los que estuvieron implicados agentes del ICE.

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Ante esta situación, Amnistía Internacional saludó la formalización de denuncias penales en el Departamento de Justicia estadounidenses presentadas por el Gobierno mexicano.

De forma paralela, recordó que los países tienen la "obligación de proteger la vida" de todas las personas "sin considerar su estatus legal o nacionalidad", así como "garantizar condiciones dignas de detención cuando ésta sea estrictamente necesaria".

"Amnistía Internacional documentó detenciones arbitrarias, condiciones insalubres, falta de atención médica, obstáculos al acceso a representación legal, aislamiento prolongado, privación del sueño y tratos crueles, inhumanos o degradantes", denunció sobre las redadas migratorias y las condiciones de los centros de detención del ICE.

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Este último fallecimiento en un operativo migratorio ocurre en medio del creciente escrutinio sobre las tácticas del ICE, pues en la última semana dos hombres murieron por disparos de agentes cuando conducían: el mexicano Lorenzo Salgado Araujo, padre de tres hijos, el 7 de julio en Texas, y el colombiano Joan Sebastián Guerrero, de 26, este lunes en Maine.

Aparte de presentar denuncias en EE.UU, el Gobierno mexicano reclamó al alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, que recabe información sobre estos hechos.

Por su parte, la jefa de Estado de México, Claudia Sheinbaum, solicitó este jueves a Washington no "criminalizar" la migración y actuar bajo el respeto a los derechos humanos. EFE