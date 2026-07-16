Kast espera que su megarreforma sortee la última votación con un "margen mayor"

Santiago de Chile, 16 jul (EFE).- El presidente de Chile, José Antonio Kast, dijo este jueves que espera que su megarreforma tributaria y económica sortee con un "margen mayor", respecto al que logró esta madrugada en el Senado, la última votación que le queda antes de convertirse en ley.

"Entendemos que hay diferencias políticas en el tema tributario, es entendible, pero la ciudadanía tomó una decisión cuando nos eligió como gobierno y hemos señalado que ojalá las votaciones fueran más amplias", aseguró Kast en declaraciones a los medios.

En la madrugada, la Cámara Alta aprobó por la mínima el denominado proyecto de Ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social y la gran mayoría de sus artículos vieron la luz solo con los 26 votos del oficialismo, integrado por una coalición entre la ultraderecha y la derecha tradicional.

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Aunque el Ejecutivo buscaba más apoyos en la Cámara Alta, la votación supone el primer gran triunfo parlamentario para Kast, cuya popularidad ha sufrido una caída considerable en las encuestas en los últimos meses.

Como el proyecto original sufrió cambios durante la tramitación en el Senado, debe volver a ser votado la próxima semana para convertirse en ley en la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo cuenta en principio con una mayoría más holgada.

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"Esperamos que esta semana sea aprobado en la Cámara de Diputados por un margen mayor. Esperamos que, si hay parlamentarios que en su legítimo derecho recurran al Tribunal Constitucional, se pueda resolver de manera rápida y oportuna", indicó el líder ultraconsevador.

El Ejecutivo considera clave la aprobación del proyecto para reactivar la economía y elevar el crecimiento del mayor productor de cobre del mundo, así como reducir la tasa de desempleo y equilibrar las cuentas fiscales.

Sin embargo, distintos organismos autónomos alertaron que el crecimiento podría no compensar la menor recaudación, ya que la megarreforma incluye significativas rebajas de impuestos.

El corazón del proyecto es la reducción del impuesto a las empresas del 27 % al 23 % y una polémica medida que garantiza invariabilidad o congelamiento tributario a grandes inversiones.

Tanto la oposición de centro como de izquierdas acusa al Gobierno de falta de diálogo y considera que es una reforma que beneficiará a los ricos y profundizará las desigualdades sociales.

"Nosotros estamos convencidos que esta reforma, en temas tributarios, en temas de inversión, en temas de regulación ambiental, va a colaborar a que haya más inversión en Chile", subrayó Kast. EFE