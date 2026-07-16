Estados Unidos ataca un aeropuerto de Irán sin causar víctimas mortales

Redacción internacional, 16 jul (EFE).- Las autoridades de Irán informaron este jueves del impacto de proyectiles contra un aeropuerto en la provincia de Semnan (norte), después de la última ronda de ataques de Estados Unidos sobre el país, sin que se hayan producido víctimas mortales hasta ahora.

La agencia oficial iraní IRNA confirmó, citando a un funcionario de Semnan, que el aeropuerto fue atacado en la madrugada del jueves y aseguró que esta operación "no ha causado ni víctimas mortales ni heridos".

Hasta ahora, Teherán no ha precisado cuál de los dos aeropuertos que alberga la provincia, situada unos 230 kilómetros al este de la capital iraní, fue el blanco de este ataque.

En otro reporte, la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC, por sus siglas en inglés) explicó que alrededor de las 4.00 hora local (0.30 GMT) "se escuchó un sonido" en Pakdasht, situada a unos 35 kilómetros de la ciudad de Teherán, debido a una operación de defensa.

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Según recogen medios iraníes, este sonido de explosión generó preocupación en la provincia de Teherán -que alberga a Pakdasht-, en la que se estima que viven 14 millones de personas, por lo que la Guardia llamó a la población a mantener la calma.

"Este sonido fue producto de una actividad de defensa antiaérea y no se produjo ningún impacto. Las investigaciones de campo y militares indican que este sonido fue causado por el funcionamiento de los sistemas de defensa antiaérea en la zona de Parchin (perteneciente a Pakdasht)", señaló la IRGC en un comunicado.

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En este sentido, el cuerpo militar negó cualquier "incidente o impacto" en la capital iraní.

En su último reporte publicado en X, el Comando Central de EE.UU. (Centcom) informó que la más reciente ofensiva estuvo dirigida contra centros de mando iraníes, sistemas de misiles y drones e instalaciones de vigilancia "para debilitar aún más la capacidad de Irán".

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Washington reanudó los ataques contra Teherán el pasado fin de semana, luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por finalizada la tregua con el país, con el que no quiere negociar "por ahora", según declaró esta semana.

Irán acusó a Estados Unidos de haber "hecho añicos" el memorando de entendimiento para terminar la guerra tras el restablecimiento del bloqueo naval esta semana, además de informar de la muerte de más de 30 civiles por los ataques estadounidenses de los últimos días. EFE

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