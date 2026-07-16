Petro exige una acusación formal contra el agente del ICE que mató a un joven colombiano en Maine (EEUU)

El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, ha urgido la interposición de una "acusación formal" contra el agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que ha acabado, esta misma semana, con la vida de un colombiano de 26 años al disparar contra él cuando trataba de salir en un vehículo de su residencia en la localidad de Biddeford, en el estado de Maine.

"Solicito al consulado poner acusación formal a este integrante del ICE que asesinó a Joan Sebastian Guerrero", ha expresado el mandatario en un mensaje publicado en sus redes sociales este miércoles.

Cabe señalar que, de acuerdo con la versión del Departamento de Seguridad Nacional, que depende del Servicio, "el ICE estaba llevando a cabo una vigilancia específica en la última dirección conocida de un extranjero en situación irregular con una orden definitiva de expulsión", cuando, agrega, "un extranjero en situación irregular salió de la residencia en un vehículo" y los agentes, al intentar "detener el vehículo", el mismo "intentó huir del lugar y, temiendo por la seguridad pública, un agente disparó su arma".

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Sin embargo, esta versión choca con lo denunciado por las organizaciones de derechos civiles Presente! y Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Maine (MIRC, por sus siglas en inglés), quienes publicaron un comunicado conjunto en el que aseveraban que la víctima se trataba de un hombre de 26 años, natural de Colombia que, además, tenía número de la Seguridad Social y derecho a trabajar en Estados Unidos.

CONGRESISTA REPUBLICANA PIDE RESPETO PARA LOS HISPANOS

A ese respecto se ha pronunciado la congresista republicana por el estado de Florida María Elvira Salazar, quien ha considerado que, en materia migratoria, el Partido Republicano a cuyas filas pertenece "se está equivocando". Tras ello ha defendido que "a los hispanos hay que respetarlos".

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"Al que tiene un récord criminal y es un delincuente, que lo echen, pero al que no lo tiene, va a trabajar y tiene al hijo al lado, a ese que no lo toquen", ha remarcado Salazar en unas declaraciones a los medios en las cuales ha insistido en que "está muy mal hecho por parte del ICE" lo acaecido con Guerrero.

Admitiendo que a las fuerzas de inmigración de Estados Unidos "se le fue la mano" en su comportamiento del año pasado, la congresista ha pedido que "ya no haya más equivocaciones" de cara a situaciones como la acaecida con el colombiano asesinado esta misma semana.

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