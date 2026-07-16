Irán reivindica una nueva oleada de ataques contra activos de EEUU en Jordania, Kuwait y Bahréin

El Ejército de Irán ha anunciado en la madrugada de este jueves el lanzamiento de ataques aéreos contra activos militares de Estados Unidos en diversos puntos de Jordania, Kuwait y Bahréin, en el marco de una nueva jornada de bombardeos intercambiados por Teherán y Washington en Oriente Próximo.

Concretamente, las fuerzas iraníes han perpetrado un ataque con drones contra la estación de radar fija, el sistema de comunicaciones y los depósitos de combustible del Ejército estadounidense en la base áerea Al Azraq, en Jordania, según ha informado la agencia de noticias Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria.

PUBLICIDAD

A ese respecto, fuentes del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Jordania han afirmado que han sido interceptados ocho misiles iraníes que tenían como objetivo el territorio nacional, según recoge la agencia jordana de noticias.

Del mismo modo, la Guardia Revolucionaria de Irán ha informado de ataques combinados contra la base de Ali al Salem, en Kuwait, así como contra el lugar de reunión de los "soldados criminales del Ejército terrorista estadounidense".

"Tras la agresión enemiga de anoche contra partes de la costa sur y ciudades del país, los valientes y heroicos hijos de la Armada y la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, en la octava oleada de la Operación Nasr 2 (...) en una operación combinada en la que utilizaron su potencia de misiles y drones, atacaron y destruyeron el sistema de radar de alerta temprana C-RAM de la base de Ali al Salem, así como el lugar de reunión de los soldados criminales del ejército terrorista estadounidense", afirma el órgano castrense en un comunicado.

PUBLICIDAD

Sobre ellos se ha pronunciado el Ejército de Kuwait, el cual ha informado de que sus defensas aéreas estaban haciendo frente a ataques aéreos enemigos, en el marco de la "atroz agresión iraní".

"El Estado Mayor del Ejército informa de que, si se oyen explosiones, estas se deben a que los sistemas de defensa aérea están interceptando los ataques enemigos", ha precisado la fuerza kuwaití llamando a toda la población a respetar las instrucciones de seguridad y protección lanzadas por la autoridad competente.

PUBLICIDAD

Poco después, la Guardia Revolucionaria ha sumado ataques contra los sistemas de radar y defensa Patriot, así como contra depósitos de combustible del Ejército estadounidense en la referida base kuwaití. Ello va en consonancia con la oleada de ataques lanzados la noche de este miércoles por los uniformados de Washington contra los sistemas de comunicación y radar ubicados en la base de Sheij Isa, en Bahréin.

"Esta base, que también alberga unidades de apoyo aéreo estadounidenses, ha sufrido graves daños como consecuencia de los exitosos ataques con drones y misiles llevados a cabo por el Ejército y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC)", señala la portavocía de la Guardia islámica.

PUBLICIDAD

Las autoridades bahreiníes, por su parte, han confirmado que esta noche se han activado las alarmas, llamando a su vez a la población a mantener la calma y trasladarse al lugar seguro más cercano.

Por el momento, las fuerzas norteamericanas han liderado numerosos bombardeos contra el territorio iraní, anunciando en las últimas horas la conclusión de una nueva andanada de bombardeos contra enclaves defensivos en Irán en la que se ha convertido en la quinta jornada consecutiva de ataques aéreos contra la República Islámica, alegando buscar "mermar aún más" la capacidad de Teherán de "amenazar a los marineros inocentes que tripulan buques comerciales" que transitan el estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD