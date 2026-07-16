El Gotham-Washingon Spirit bate récord de fans en evento deportivo femenino en Nueva York

Nueva York, 16 jul (EFE).- El Gotham FC batió este miércoles el récord histórico de asistencia en un evento deportivo femenino en la historia de la ciudad de Nueva York, al acoger 42.175 personas en el partido de NWSL contra el Washington Spirit.

La marca de 42.175 asistentes en el Gotham FC-Washington Spirit supera con margen el antiguo récord de cualquier otro evento deportivo femenino en la ciudad de Nueva York, que lo estableció la final femenina del US Open 2023 en el estadio Arthur Ashe, donde 28.143 aficionados vieron coronarse campeona a la estadounidense Coco Gauff.

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La cifra de espectadores conseguida por el Gotham FC, que entrena el español Juan Carlos Amorós y la delantera internacional Esther González, supone la segunda mayor de la historia para un partido de la NWSL, solo por detrás de los 63.004 asistentes del Denver Summit FC-Washington Spirit de este 28 de marzo, que fue el partido inaugural de la nueva franquicia del estado de Colorado.

El partido terminó en victoria del Gotham FC por 1-0 ante el Washington Spirit, entrenado también por el español Adrián González, en una jornada especial en la que se disputó el encuentro en el estadio Citi Field, habitual hogar de los New York Mets de la MLB y del New York City FC de la MLS, en el marco de la semana que la región de Nueva York acoge la final del Mundial masculino.

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La noche también estuvo marcada por el redebut de la australiana Sam Kerr con el Gotham FC después de abandonar el Chelsea este verano. La delantera ya jugó en el Gotham hace una década. EFE